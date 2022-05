"Era muy cruel", recuerda Susana Zabaleta sobre Raúl Velasco

A pesar de lo sucedido, Susana Zabaleta reconoció que Raúl Velasco hizo historia en el mundo del espectáculo por una personalidad única, además, explicó que el conductor no tenía nada de qué arrepentirse, pues sus polémicas, escandalosos momentos y tropiezos fueron parte de una figura única en la televisión.

En dicha entrevista, Susana dejó en claro que a ella no le tocó vivir ninguna grosería de parte de Raúl, pero sí vivió un momento incómodo debido a que el conductor hizo en su momento algunos comentarios sobre sus piernas que no le agradaron tanto.

"Era un señor muy brillante, muy poderoso y además le daban poder, la gente creía en él, tenía un carisma, era muy cruel, muy muy cruel, a mí me tocó varias veces, digo, escuchar en aquella época de gente que ni siquiera las recibía y entonces eso es muy cruel", explicó Susana Zabaleta en una entrevista de hace varios años que revivió este 2022.

En el video, Susana califica de cruel a Raúl Velasco , a pesar de que a ella no le hizo ningún tipo de grosería, le tocó conocer ese lado del polémico conductor gracias a otras figuras del mundo del entretenimiento que sí fueron víctimas de sus desplantes.

