"Era muy tóxico"; Vanessa Claudio se sincera y revela cómo fue su noviazgo con Carlos Arenas

México.- Vanessa Claudio la bella exconductora del programa matutino Venga La Alegría, reveló íntimos secretos de la relación que tuvo con el también ex conductor de VLG, Carlos Arenas, pues aseguró que parte de lo que motivo su rompimiento fue la "gran toxicidad" del presentador originario de la Ciudad de México.

Así lo confirmó la puertorriqueña en una ronda de preguntas en el programa virtual de YouTube "Pinky Promise" con Karla Díaz, luego de que se le cuestionará sobre del 1 al 10 que tan tóxico era Carlos Arenas.

"La toxicidad era mucha, yo lo he dicho bastantes veces. SÍ estaba loco, se levantaba un día y decía; ‘sé que me vas hacer algo hoy’ y te dejaba de hablar, me celaba del viento, era de que me tenía que poner short debajo de la falda, no podía, era tóxico", reveló Vanessa Claudio.

Añadió que el haber vivido esta situación es algo verdaderamente vergonzoso para ella, debido a que en un inicio cuándo lo conoció se divertía muchísimo, período cambio al sostener una relación. Señaló que conoció a dos exnovias de Carlos Arenas, quienes también afirmaron haber vivido esta pesadilla de celos y toxicidad.

"Me da pena, yo primero lo conocía como amigo y me caía súper bien y me reía mucho, él podrá decir lo que quiera de mí, pero me encontré a dos de sus exnovias y fue como escuchar mi propia historia en voces de otras mujeres", recordó.

Vanessa Claudio señaló que su relación siempre fue de mal en peor, pues incluso el tema llegó a tener consecuencias dentro de Venga La Alegría. En este sentido recordó que en una ocasión Ricardo la celo durante una emisión en el juego sin palabras, debido a que ella se colocó en cuatro puntos durante la dinámica.

"Ese día me tocó, Chihuahua de Beverly Hills, y lo que hago es que me pongo como perro... y de momento volteo y estaba ya con una carota y voy a cabina, y me dice que porque me puse en esa posición seguro ya me estaba mirando el conductor de enfrente", lamentó Vanessa quien consideró que el vivir estas situaciones "era horrible".

Si bien mencionó que esta situación fue muy triste para ella, aseguró que no le guarda rencor a Carlos, pese a que él no la pueda "ver ni en pintura", debido a que consideró que el sanar el corazón es una tarea personal.