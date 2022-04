¡Era un Eriksito! Andrea Legarreta recuerda conmovida el bebé que perdió, revelando que era un niño

La actriz de telenovelas Andrea Legarreta se encuentra celebrando su aniversario de bodas número 22 con el cantante Erik Rubín, una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo en México. Como en todas las relaciones, han tenido momentos buenos y otros no tanto, entre estos, el bebé que perdieron antes del nacimiento de su hija Mía Rubín.

La también conductora del programa "Hoy", tuvo un encuentro con varios reporteros de espectáculos, donde además de compartir su gran alegría por sus más de dos décadas junto al integrante de Timbiriche, recordó el que ha sido uno de los momentos más tristes de su vida, el haber perdido un bebé a las 12 semanas de embarazo.

Por primera vez, Andrea Legarreta, de 50 años de edad y originaria de la Ciudad de México, reveló que el bebé que perdió, era niño. "Hicieron un estudio de por qué y los motivos, cuál era el sexo y habría sido niño".

La mamá de Mía y Nina Rubín (quienes se desempeñan como cantante y actriz, respectivamente, fue cuestionada si tener un hijo varón, estaba entre sus anhelos sin cumplir, respondiendo que tras la perdida de su primer hijo, entendió que si vas a tener un bebé, el que tienes es el correcto.

"Es el que tiene que llegar a tu vida y al final hay cosas que dejan de verse como un sueño, al final tienes los hijos que debes tener, son los correctos y los debes tienes que arropar y abrazar, no encapricharte con el sexo del bebé, está padre intentar darle mejores seres humanos a este planeta, educarlos, todo lo que implica la paternidad".

Andrea Legarreta en uno de sus viajes junto a sus hijas.

Por otra parte, Andrea Legarreta y Erik Rubín llegaron a tomar terapia debido a una crisis de pareja, pero al percatarse que no estaban teniendo los resultados esperados, comenzaron a sanar matrimonio basándose en el amor que sienten uno por el otro.

"Estuvimos un rato con esta persona de la terapia, no conectamos mucho, no porque no fuera buena, simplemente decidimos nosotros seguir caminando juntos y redescubrirnos y volvernos a enamorar, o sea, eso ya estaba, solamente había que alborotar al amor".

Leer más: Belinda al igual que Christian Nodal se borra tatuaje en su honor y se quita un peso de encima

En sus redes sociales, Andrea Legarreta compartió unas fotografías de su boda con Erik Rubín, dedicándole estas bellas palabras:

"22 años de recorrer juntos este camino llamado vida, 22 años juntos contra viento y marea, conociéndonos, transformándonos, aprendiendo, creciendo, gozando, riendo, cantando, bailando, viajando, en momentos de lágrimas, pruebas y tormentas. Hoy, después de haber dicho 'sí' hace 22 años, se me desborda de alegría el corazón al tener la certeza de que no nos equivocamos".