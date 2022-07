"Éramos amantes, marido y mujer, fuimos todo", el amor eterno de Humberto Zurita por Christian Bach

Podrán pasar los años, sin embargo, el amor de Humberto Zurita por Christian Bach, permanecerá intacto en su corazón. Los actores estuvieron casados por más de 30 años, procrearon a sus hijos Sebastián y Emiliano, y solo la muerte pudo separarlos. En una profunda charla que tuvo con su amigo Juan Soler, en una de las secciones del programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, el actor mexicano manifestó que cada día la extraña más.

Christian Bach murió el 26 de febrero de 2019, a los 59 años de edad, a causa de unos problemas de salud. La noticia de su fallecimiento, fue dada a conocer por sus familiares tres días después, ya que cumplieron la voluntad de la actriz, despedirla de manera íntima.

"Esto de transitar del cuerpo a lo que venga, creo que es verdad, porque siempre estará en mi corazón. La extraño, cada vez más, pasa el tiempo y extrañas más a ese ser humano, a pesar de que está contigo en cada momento, en cada lugar", manifestó el viudo de Christian Bach.

Humberto Zurita resaltó que la mamá de sus hijos, hizo que pusiera los pies sobre la tierra, lo enseño a amar y fue un apoyo incondicional en su carrera actoral.

"Christian es mi compañera de toda la vida, yo creo que curé más con ella que solo, es la mujer que me inspiró, ella sí me puso los pies sobre la tierra, me dio dos hijos maravillosos, me enseñó a amar, ella me enseñó que la vida sin amor no tiene sentido, no vale la pena".

Asimismo, en esta emotiva charla, el histrión, de 67 años de edad y originario de Torreón, estado de Coahuila, México, mencionó que lo Christian Bach significó para él.

Christian y yo éramos socios, éramos amigos, éramos amantes, éramos marido y mujer, éramos padres, fuimos todo en la vida, vivimos muchísimos años, 36 años juntos.

Lo único que se sabe sobre la muerte de Adela Christian Bach Bottino, nombre real de la actriz argentina, es que se debió por paro respiratorio. Anteriormente, en una entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, Humberto Zurita dijo que jamás revelará la enfermedad que padeció su esposa.

"Es algo que ella decidió, ella tomó esa decisión en su vida y se guardó y la guardamos, así va a ser siempre. Dijimos lo que teníamos que decir, bueno, comunicamos a la gente y a sus fans que había muerto. Pero no hay que hacer un circo de esas cosas, pienso yo y nunca lo quisimos hacer ni de nuestras vidas cuando estábamos en vida, cuando ella estaba en vida, y bueno, hay muchos secretos que se lleva uno a la tumba".