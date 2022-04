¡Eran joyas de bisutería! Fallido robo en mansión de Silvia Pinal; enfermera y cerrajero detenidos

Supuestamente en la mansión de la actriz Silvia Pinal, ubicada en Jardines del Pedregal, una colonia residencial de clase alta al sur de la Ciudad de México, había ocurrido un robo millonario. De acuerdo con varios medios de comunicación, unos ladrones lograron entrar a la casa de la llamada "última diva del cine mexicano" y sacaron unas joyas que estaban dentro de una caja fuerte.

Asimismo, se dijo que la actriz de cine, teatro y televisión, de 90 años de edad, estaba en su hogar al momento del robo. Ante esto, su hija Sylvia Pasquel (fruto de su matrimonio con el actor y director Rafael Banquells Garafulla), aclaró lo que realmente sucedió, en una entrevista con reporteros de espectáculos.

La hermana mayor de la cantante Alejandra Guzmán, informó que los ladrones tuvieron un robo fallido, pues se llevaron joyas de bisutería, pues la exclusiva joyería de Silvia Pinal está en un banco.

Todo ocurrió el pasado fin de semana. Sylvia Pasquel y su mamá fueron a una reunión con unos amigos. La actriz de la época de oro del cine mexicano, estuvo acompañada por una enfermera.

Durante dicha reunión, la enfermera comentó a Sylvia Pasquel que su compañera, quien era nueva y se había quedado en casa de la actriz, le estaba avisando que una persona de nombre Alejandro, se había comunicado por teléfono con ella, para decirle que debía entrar a la mansión para sacar unas cosas que Doña Chivis necesitaba con urgencia.

"Dile que no le haga caso, que no le abra a nadie y que no entregue nada, que yo no he mandado a casa de mi mamá por nada", le dijo la Pasquel.

De acuerdo con la primogénita de Silvia Pinal, la enfermera en casa de su mamá, sacó varias joyas de unas cajas, que en realidad eran bisutería. Posteriormente, esta mujer se encontró con el tal Alejandro en una plaza comercial cercana, donde le entregó la joyería.

"El hombre le ha de haber dicho que con eso no bastaba, que se regresara a la casa por más. Pero ella le dijo que no tenía llaves y por eso la mandó con un cerrajero".

Al regresar a la mansión de la conductora del programa "Mujer, casos de la vida real", y cuando intentaban abrir la puerta, fueron detenidos por elementos policiacos, ya que momentos antes, Sylvia Pasquel llamó al 911, movilizó a las autoridades correspondientes y mandó al chofer a la casa, para saber lo que estaba pasando.

"Cuando estaba aquí el cerrajero, tratando de violar la puerta, llegaron las patrullas y llegaron también los policías de aquí en la esquina", comentó. La enfermera y el cerrajero fueron detenidos como presuntos sospechosos de este fallido robo.

En sus redes sociales, el reportero Carlos Jiménez, quien labora en Imagen Televisión y Telediario, publicó unas fotografías del interior de la casa de Silvia Pinal luego del robo. En dichas imágenes, se ven las diversas cajas que fueron vaciadas, en las cuales estaban las joyas de bisutería.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, llevan a cabo las investigaciones correspondientes.