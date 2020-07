Erasmo Catarino es rechazado por Yuridia y otros exacadémicos para participar en encuentro virtual

México. Erasmo Catarino, ganador de la cuarta generación de La Academia, fue rechazado por compañeros exacadémicos al convocarlos para un encuentro virtual, el cual sería con motivo del festejo de sus 15 años dedicado a la música. En declaraciones al programa "Venga la Alegría", el cantante lo confiesa y se manifiesta tranquilo, pero un poco desilucionado por no haber obtenido respuesta.

A Erasmo Catarino se le ocurrió la idea de hacer un concierto virtual debido a que no puede hacerlo en vivo, con público, por cuestiones de la pandemia del coronavirus COVID-19, pero al convocar a varios cantantes exintegrantes de La Academia, no le fue posible obtener respuesta positiva por parte de ellos, lo comenta él mismo. La mayoría de los cantantes lo rechazó.

Erasmo Catarino, conocido también como "El conde de Xalpatlahuac", revela que tristemente Yuridia, su compañera de la cuarta generación de La Academia y quien obtuvo el segundo lugar, lo ignoró por completo y no se comunicó con él, tras varios mensajes que le dejó.

Yuri no me contestó, yo entiendo que cada quien trae sus proyectos, su tiempo bien contado, pero los que podamos juntarnos me va a dar mucho gusto”, dijo para después asegurar que no quitará el dedo del renglón y pese al fracaso realizará un show con quienes sí lo apoyaron.