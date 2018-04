Erasmo Catarino reaparece en la TV "nunca he dejado de trabajar"

Ciudad de México.- Muchos creían que había dejado la música, pero no, lo que es un hecho es que el ganador de la cuarta generación de La Academia, Erasmo Catarino ha trabajado arduamente los últimos 13 años y aunque no tiene los reflectores todo el tiempo como algunos de sus excompañeros, él no deja su pasión por la música.

"Hemos estado trabajando por todo el país y también fuera de él, creo que de una y otra manera creciendo, produciendo discos, no hemos dejado de trabajar ni de producir, el disco antepasado fue un disco norteño donde vengo como cantautor, son seis temas míos y cuatro temas de otros amigos".

Su disco pasado hizo un gran homenaje al "Rey del Jaripeo", Joan Sebastian a quien tuvo la oportunidad de conocer y de ser amigo de la familia "nos fue muy padre con esa producción y ahorita estamos dando a conocer 'El Cursi'".

Por el momento tiene este sencillo y posiblemente saque un disco próximamente "creo que es una bonita etapa la que estamos viviendo, no me puedo quejar, hay bastante trabajo".

Aunque le hubiera gustado, este sencillo no es de su autoría, sino de un amigo de él originario de Colima que con gusto interpreta.

"Hace cinco años tuve la oportunidad de escuchar el tema, me encantó y llegó el momento de grabarlo. Considero que mucha gente se va a identificar con este tema".

Actualmente Erasmo trabaja de manera independiente "creo que la piratería ha golpeado a las disqueras y luego a llegado una nueva forma de trabajar con el público, muchas veces es mejor sacar un proyecto de manera individual y subirlo a las plataformas digitales y la gente pueda escucharlo".

PROFESIÓN

Siendo el ganador del reality show de TV Azteca, ya no regresó a las aulas a dar clases, aunque admite que al principio sí las extraña.

"Desde hace 13 años estoy enfocado al cien por ciento a la música. Como maestro di lo mejor de mi, incluso cuando puedo y me invitan algunos excompañeros míos a algún evento, o de repente algún apoyo para olimpiada del conocimiento y de acuerdo a mis posibilidades yo aporto, me gusta ayudarles. Las aulas las extrañé durante unos cuatro años, poco a poco se me fue quitando, es bonito, no dejo de recordar y de vivir todo eso que me tocó pasar como docente".

Pero aunque él ya no se dedica a dar clases, sí da su opinión de cómo ve la educación hoy día en nuestro país.

Erasmo está sumamente contento con el resultado de 'El Cursi'. Foto: Hatdadiel Aragón

"Fíjate que siempre que he tenido la oportunidad de expresar lo que opino de los maestros, creo que no todos tienen los sueldos que maneja la secretaría, está muy errado, sí necesitamos una reforma educativa para tener un mejor nivel educativo en nuestro país, pero tiene que ser más analizada porque nuestro país es muy floricultural, tenemos más de 60 lenguas en nuestro México que tiene que ser a la par con un programa, respecto a eso, he puesto y opinado de lo que creo".

LA ACADEMIA

La televisora del Ajusco prepara el regreso de uno de los realitys más famosos y que catapultó al estrellato a Erasmo y es obvio que él no se olvida de dónde salió.

"La Academia a mi me cambió la vida, siempre me va a marcar y siempre voy a decir de qué proyecto tuve la oportunidad de estar y de ser, creo que muchos chavos en México necesitan plataformas como La Academia donde puedan salir y buscar todo el talento que tienen, yo invitaría a todos que si tienen con qué luchar para buscar su sueño en el canto, en la música, que vayan a ser los casting, que vayan bien preparados, que sean originales, que no traten de imitar a nadie porque eso considero que hace que conectes con el público".

TRABAJO

Al cuestionarle si le gustaría trabajar con sus excompañeros de La Academia, esto respondió. "Por el momento no, todos estamos trabajando de manera individual, pero probablemente, ojalá y algún día pudiera darse la oportunidad de hacer un dueto con El Coyote, un cantante sinaloense del cual soy su fan. He tenido la oportunidad de trabajar con él, creo que sería por el momento".

DATO

Sus presentaciones más cercanas es el 5 de mayo en el Paso Texas, 12 de mayo en Toluca, 20 en la Feria de Santa Rita en Chihuahua y el 21 en Tlanepantla.