Erasmo Catarino recibe agresiones en redes tras revelar que Yuridia lo ignoró

México. El cantante Erasmo Catarino recibe fuertes agresiones y ataques en redes tras revelar que la también cantante Yuridia lo ignoró, al solicitarle por mensajes que lo apoyara en uno de sus proyectos musicales. Erasmo Catarino quería reunir a varios de sus compañeros de la cuarta generación de "La Academia", pero sus compañeros, incluida Yuridia, no le respondieron.

Erasmo Catarino tenía muchas ganas de reunir a sus compañeros de La Academia para cantar juntos, pero cuando les propuso hacer un concierto de reencuentro, simplemente lo ignoraron, lo dio a conocer él mismo hace unos días en varias entrevistas que hizo para la televisión.

En días pasados, el cantante originario de Xalpatlahuac , Guerrero ofreció una confreencia de prensa en Ciudad de México para presentar su disco Regresando el tiempo y celebrar sus 15 años de carrera, y de acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, habló de lo que pasó con sus excompañeros de La Academia.

Erasmo Catarino dice que le tiene mucho cariño a Yuridia, aunque no se ven tan seguido. “Siempre va a ser una mujer que admiro mucho, siempre voy a desearle lo mejor a mi querida Yuri, a mi compadre Édgar, los quiero mucho, de verdad”.

En julio pasado, Erasmo Catarino se refirió a la indiferencia de sus compañeros ante su iniciativa de pretender reunirlos en un reencuentro para cantar juntos.

Y confesó que Yuridia nunca le contestó sus mensajes.

La verdad no me contestó, como muchos de mis compañeros no me contestaron porque entiendo que cada quien trae sus proyectos, sus tiempos muy contados”, explicó.