"Eres el mismo pen... que me la pela" Habría dicho Lupillo Rivera a su hermano Juan Rivera

La familia de la fallecida Jenni Rivera continúa con los escándalos, y aún en lo que sería el cumpleaños de la querida intérprete, sus hermanos siguen declarando en contra del otro.

Juan Rivera realizó un en vivo en sus redes sociales donde expuso que, pese a que su hermano Lupillo Rivera había dicho lo mucho que lo quería, en privado lo ataca por mensajes.

El hermano de Jenni Rivera arremetió contra Lupillo, burlándose también de la mala suerte del cantante con sus parejas.

Juan Rivera dijo durante la transmisión en vivo en YouTube que había pedido a su hermano ya no hablar de él públicamente:

"Le dije a mi hermano que por favor me mantuviera fuera de su boca. Le dije: 'carnal tú por tu camino, yo por el mío".

Pese a ello, Lupillo Rivera había declarado públicamente su cariño a su hermano menor, algo que no dejó muy contento a Juan, pues este asegura que por privado la relación entre ambos es completamente distinta.

Entre muchas otras declaraciones, Juan Rivera expuso que su hermano le había mandado un fuerte mensaje de texto muy contrario a lo que frente a los medios había dicho de él:

“Él dijo en la entrevista: ‘yo a mi carnal lo amo mucho’. Hace una semana o dos, me dijo: ‘sigues siendo el mismo p*ndejo que me la pela hoy como me la pelaba de niño’”.