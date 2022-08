"Eres el pu... demonio", Mónica Dossetti, al parecer, violentada psicológicamente por su hermano José

Pepe Cabello compartió que estos videos se los entregó a la Fiscalía del estado de Morelos. "Hay muchas cosas muy fuertes, no sé por qué Mónica tiene tanta codependencia con alguien que la trata mal, a mí lo único que me interesa es ayudarla de forma económica, tiene muchas necesidades, ese es mi propósito".

"Él muchos años ha estado asustándola con el demonio y, desafortunadamente, en una de las grabaciones la intimida con eso. José le dijo que él era un arcángel, ella se asusta y le dice que no conoce al diablo, y él le contesta: 'te lo presento', además de que le dice que ella está así por todos sus demonios".

En otro video, José Dossetti le dice a su hermana, aparentemente, que era una "cag..." como ser humano, "no como enferma, los enfermos no son una cag..., tú eras una cag... antes de enfermarte". Ante esto, Mónica le pide que deje de jalarle sus trenzas. "Eres soberbia y jodida, yo te metí a ti a Televisa, tú hiciste dinero por mí", le reclama.

En uno de estos videos, presuntamente José le dice a Mónica Dossetti, que ella era el mismo demonio . "Sé que eres el pu... demonio, a mí me la pela el demonio, porque soy Miguel y tengo espada de fuego, pend...", a lo que su hermana le responde no conocer al demonio. "Pues te lo presento, es el diablo, lo tienes ahí adentro, a todos con alas, es lo que te tiene tan jodida".

Ahora, la revista TVNotas asegura tener un par de nuevos videos de los hermanos Dossetti, donde la ex actriz, al parecer, es violentada psicológicamente por José .

Gran conmoción provocó un video filtrado en redes sociales por el productor de televisión Pepe Cabello, donde se muestra el momento cuando la ex actriz de telenovelas Mónica Dossetti , quien desde hace 14 años padece esclerosis múltiple , era maltratada físicamente por su hermano José Dossetti , quien por varios años trabajó como director de escena en Televisa.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.