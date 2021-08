"Eres la fuerza de todos", mensajes de los nietos de Don Vicente Fernández ante su delicada salud

Tanto los integrantes de la Familia Fernández Abarca como sus miles de seguidores, están preocupados por la salud del cantante Don Vicente Fernández, la leyenda viviente de la música mexicana. Fue el pasado fin de semana cuando "El Charro de Huentitán" de 81 años de edad, se resbaló y cayó en su rancho Los Tres Potrillos, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Don Vicente Fernández fue trasladado de emergencia al Hospital Country 2000 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde fue sometido a una cirugía por una lesión cervical que tuvo tras el accidente que tuvo en su rancho.

A través de sus redes sociales los hijos del también cantante Alejandro Fernández "El Potrillo", enviaron todo su amor a su abuelo a través de redes sociales.

Camila Fernández publicó en su feed de Instagram una fotografía junto a su abuelito Don Chente y con su primogénita Cayetana, fruto de su relación amorosa con Francisco Barba. "Te amamos tata, eres la fuerza de todos", expresó una de las hijas gemelas de "El Potrillo".

Cabe mencionar que esta fotografía fue tomada hace unos meses en el Rancho Los Tres Potrillos, cuando Camila fue a visitar a su abuelo Don Vicente Fernández para presentarle a su cuarta bisnieta.

Don Vicente Fernández junto a su nieta Camila y su bisnieta Cayetana. Foto: Instagram @camifdzoficial

Por su parte Alex Fernández, el primogénito de "El Potrillo", manifestó en una publicación e su cuenta de Instagram: "eres un guerrero, tata, te amo".

Recordemos que Alex Fernández en el 2018 llevó a cabo su debut en la música ranchera, teniendo como su productor musical a su abuelo Don Vicente.

De acuerdo con un parte médico que fue publicado con permiso de la Familia Fernández Abarca, el estado de salud del intérprete de música mexicana "es sin duda grave, pero estable, como es la secuencia del trauma por la caída misma que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical". Asimismo los médicos que están atendiendo a Don Vicente Fernández, manifestaron que "en este momento del post operatorio, se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la unidad de terapia intensiva".

Adicionalmente solicitaron a los medios de comunicación a las afueras del hospital, dejar libre acceso al nosocomio a todo integrante de la Familia Fernández Abarca, "esto con motivo de la sana distancia y no poner en riesgo la salud de Don Vicente Fernández en estos momentos críticos por los que está atravesando, por lo que no se concederá entrevista alguna por parte de ningún familiar, para que por favor no insistan en ello".

