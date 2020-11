"Eres la mejor mamá del mundo", Andrea Escalona se despide de Magda Rodríguez en el programa Hoy

México.- Esta mañana Andrea Escalona estuvo en el programa Hoy una vez mas pero no como normalmente lo hace, desafortunadamente esta vez fue para agradecer todo el apoyo que ha recibido ella y su familia tras la reciente muerte de su madre Magda Rodríguez, quien fue encontrada sin vida alrededor de las 10:30 horas el pasado domingo 01 de noviembre en su casa de la Alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México.

El matutino dedicó un pequeño homenaje a quien fuera su productora, donde se habló de sus grandes hazañas en cuestiones laborales pero sobre todo del aprendizaje personal que dejó a cada uno de sus trabajadores. Sin embargo, que realmente sorprendió al público fue la visita de Escalona y si tía Andrea Rodríguez, ya que a pesar de estar pasando por un momento tan pesado, se mostraron todo el tiempo con la cabeza en alto, aunque es claro que un profundo dolor las consume a amabas.

Andrea Escalona aprovechó la transmisión para agradecer a todos por las muestras de cariño que han recibido tras la muerte de su madre, además reveló que uno de los sueños de Magda siempre fue trabajar en el matutino de televisa y claramente lo logró, haciendo un estupendo trabajo. Agregó que esta consiente de quien fue su madre y por tanto tiene gran responsabilidad de seguir sus pasos.

Van a dar 11:11, donde las puertas del cielo se abren. Siempre quiso estar en Televisa, siempre quiso hacer Hoy, vamos a estar bien agradecidas. "Queremos estar con ustedes porque ustedes también son nuestra familia y la de Magda, era importante para nosotros. El llegar acá sentía a mi mamá, yo sé que Magda está aquí con nosotros", dijo Andrea frente a las cámaras.

La mejor mamá del mundo, sé que suena a cliché, pero ella si era la mejor mamá del mundo, la mejor productora, la mejor jefa, con una sonrisa, siempre quería ayudar a todo el mundo.", agregó.

Tanto Andrea como su tía, confesaron que la muerte de Magda también fue sorpresiva para ellas y toda la familia ya que no se encontraba enferma ni había presentado algunos problemas anteriormente. "No entendimos que pasó, nunca se quejó, no dijo nada". Al final la producción se despidió como un motivo minuto de aplausos exactamente a las 11:11 de la mañana.

La productora de programas como Hoy, Enamorándonos y el programa matutino de Telemundo ganador de un Emmy, Un Nuevo Día, fue encontrada sin vida alrededor de las 10:30 horas de este domingo 01 de noviembre en su casa de la Alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México.

Fue su empleada doméstica quien la halló sin consciencia, por lo que rápidamente llamó a los servicios de emergencia, aunque poco pudieron hacer según información del reportero Carlos Jiménez, pues afirmó que ya había partido a mejor vida cuando llegaron los paramédicos.

El mismo Jiménez publicó que según los cuerpos médicos, la mujer que celebró su cumpleaños 57 hace apenas unos días sufrió un shock hipovolémico y sangrado del tubo digestivo.