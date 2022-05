"Eres persona pública, ¿te tienes que callar?", Galilea Montijo defiende al actor Héctor Suárez Gomís

Leer más: Lilly Téllez felicita a Héctor Suárez por no dejarse intimidar por Vicente Serrano

Si persona de enfrente te está provocando por salir o porque eres persona pública, ¿te tienes que callar o no te puedes defender?

En la reciente emisión del matutino "Hoy", al hablar sobre este altercado entre Héctor Suárez Gomís y Vicente Serrano , la tapatía Galilea Montijo usó como ejemplo el caso del boxeador estadounidense Mike Tyson, quien hace unos días, agredió a un pasajero del avión en el que viajaba, luego de que el individuo no paraba de molestarlo. Aunque está en contra de la violencia, dijo que el comediante estaba en su derecho de defenderse .

Supuestamente, Vicente Serrano se habría alegrado por la muerte de su papá , el actor Héctor Suárez . "Se levanta, sale del lugar, vuelve a pararse en mi lugar para decirme que qué bueno que se murió mi papá, porque sin él no soy nada".

"El Pelón" Gomís contó que cuando Vicente Serrano se percató de su presencia en el restaurante, salió de este establecimiento, pero momentos después, regresó para saludarlo de una forma burlona. "Lo mandé al demonio, literalmente a la mier..., nos empezamos a hacer de palabras, me dijo que tuviera cuidado porque tenía guaruras".

