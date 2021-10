"Eres repugnante", Mauricio Martínez "explota" contra Eduardo Verástegui por incitar a no vacunarse

El activista y actor mexicano Eduardo Verástegui ha causado mucha controversia tras un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, donde dejó muy en claro que no se aplicará la vacuna contra el Covid-19. Asimismo pidió a sus miles de seguidores no vacunarse. El reconocido cantante y actor de teatro musical Mauricio Martínez, "explotó" ante el mensaje que publicó.

"Que tan miserable hay que ser para divulgar mensajes tan irresponsables como este", expresó Mauricio Martínez en su perfil de Twitter, más que molesto porque Eduardo Verástegui está "incitando a sus seguidores a no vacunarse y encima, mezclarlo con Dios".

Eres repugnante, las vacunas salvan vidas, Eduardo. Deja de hacer daño, ya bastante hiciste cada que te atreviste a cantar.

El mensaje de Mauricio Martínez a Eduardo Verástegui.

¿Cuál fue el mensaje de Eduardo Verástegui sobre la vacuna contra el Covid-19? Hace unos días publicó en Twitter: "no me he vacunado ni me voy a vacunar". El también productor de cine mencionó no confiar en las personas que están detrás de las vacunas.

"Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos quieren despoblar. Tranquilos, Dios al frente".

La cuenta de Twitter de Eduardo Verástegui fue suspendida por unas horas y en las stories de su perfil en Instagram, manifestó que no había libertad de expresión. Ante esto, Mauricio Martínez le envió otro mensaje:

"Incitar a tus seguidores a no vacunarse, no es libertad de expresión Eduardo. Que bueno que le bloquearon la cuenta aunque sea unas horas, celebro que te hicieran borrar esos tuits tan irresponsables y sobre quienes te envían esas amenazas, denúncialos o reza por ellos".

