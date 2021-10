¡Eres un ignorante!, Arturo Islas enfurece contra Marco Antonio Regil por impulsar ley animal

México.- El activista y protector de animales Arturo Islas Allende enfureció contra el conductor de televisión Marco Antonio Regil y otros personajes públicos quienes se unieron para impulsar una iniciática para expedir la Ley General de Bienestar Animal con cual se busca "truncar el trabajo realizado por los zoológicos en materia de protección y cuidado.

Así lo señaló Arturo Islas en un video publicado en redes sociales en que lamentó que personajes como Marco Antonio Regil, el senador morenista Ricardo Monreal y el activista Antonio Franyuti, se unieran para trabajar de una manera que consideró "ignorante".

"Marco Antonio Regil a veces da tristeza cuando personajes públicos a través de la ignorancia se puede sumar a este tipo de cosas, por simplemente irse como borrego. Hace apenas unos días tú con Antonio Franyui, con el senador Ricardo Monreal... presentaron una iniciativa de ley que pretende truncar el trabajo de los zoológicos en México. Lo triste no es que tengan el afán de ayudar a los animales, lo triste es que lo hagan desde la ignorancia", señaló Arturo Islas.

Pues aclaro que el fracaso de dicha iniciativa recae en las personas que la están impulsando como lo es Antonio Franyuti quien fue el principal promotor de la Ley General de la Vida Silvestre quien prometió que "los animales de los circos iban a estar en santuarios" y que todo iba a cambiar en favor de los animales sin embargo señaló que, a causa de ello, más de cinco mil animales murieron.

Por lo que lamentó que el famoso conductor conocido por presentar los programas 100 mexicanos dijeron y un minuto para ganar, se uniera con Franyuti para impulsar dicha iniciativa sin leer las repercusiones que tendrá, por lo cual lo llamó "ignorante".

"Aquí lo triste es ver que alguien como Marco Antonio Regil se preste. Y te lo digo de verdad, estoy casi seguro que no leíste la iniciativa completa, porque si la hubieras leído completa, no estaría diciendo hoy que eres un ignorante. Por qué esta iniciativa no tiene ni un solo gramo de inclusión en la ciencia mexicana", explicó el activista.

Esto al señalar que al momento de presentar la iniciativa no se contó con la opinión de expertos que tuvieran conocimientos en conservación animal en México, ya que aseguró que la misma esta sustentada en ideas que parten del "corazón y no de la ciencia comprobable".

Acusó que con ello Marco Antonio Regil estaría provocando que los problemas en conservación animal incrementen poniéndole trabas a los zoológicos e instituciones en las que hay animales bajo el cuidado humano, las cuales aseguró han sido una parte muy importante en la conservación de especies, como ocurrió con el Zoológico de Chapultepec quien logró evitar la extinción del lobo mexicano.

Aseguró que las únicas personas en crear una iniciativa de ley de este género son los biólogos y científicos, y no los senadores, ni diputados y "mucho menos el conductor de 100 mexicanos dijeron".

Dado que no solo es crear la iniciativa, bajo el sustento del sentir humano del que los animales estén bajo el cuidado humano, sino todo lo que implica ya que no se puede dejar a los animales a la deriva, pues solo en los zoológicos, instituciones y santuarios se tiene la gente capacitada para dar atención a animales en situación de tráfico y extinción.

"El problema es que el ser humano es ignorante y habla desde ese punto, todo lo piensa desde el punto sensible y del corazón. Señores la iniciativa que presentó el señor Marco Antonio Regil con el senador Ricardo Monreal y con Antonio Franyuti, es un atentado a la biodiversidad mexicana y a la fauna mexicana... porque si apenas con lo zoológicos salimos adelante con los animales decomisados, qué vamos hacer sin ellos", advirtió Arturo Islas.