"Eres un manipulador y mezquino": Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante se enfrentan cara a cara

El diputado Sergio Mayer se encuentra en el ojo del huracán de las críticas y la ley, luego de que el también actor fuera acusado de tráfico de influencias en el caso de la hija de Ginny Hoffman, quien fue presuntamente abusada por su padre Héctor Parra.

Gustavo Adolfo Infante, periodista y titular del programa De Primera Mano, había hecho en el pasado señalamientos contra Sergio Mayer por este y otros temas, por lo que este último acudió al programa para confrontarlo cara a cara.

Leer más: Alejandra Guzmán revela que vive deprimida, tras la denuncia que puso en su contra su hija Frida Sofía

Entre ambos se desató una acalorada discusión que terminó con el actor llamando mentiroso y manipulador al periodista, mientras que este se defendió llamándolo “trácala” y “tranza”.

“Porque sí, porque así lo decidí. Yo decido qué hago con mi vida en mi tiempo libre, a quién apoyo y a quién no”, dijo Sergio Mayer al ser preguntado por su apoyo a Alexa Parra, hija de Ginny Hoffman, por el que está siendo acusado con amenaza de demanda por supuesto tráfico de influencias.

“Traigo el tema de Dani Berriel, el tema de Valentina, de Elisa Vicedo, ¿Y por qué este está causando tanta controversia? ¿Porque está involucrado el abogado del señor (Gustavo Adolfo Infante)? Traigo muchos temas, soy vocero de los derechos de los niños en el senado, y es lamentable que desacrediten la historia de una presunta víctima con tal de tener la razón”.

En medio del programa Sergio Mayer retó a Gustavo Adolfo Infante a levantar una denuncia contra él, tal como dos abogados ya anunciaron que lo harían:

“Te invito a que tengas el valor civil y te emplazo a que vayas y hagas la denuncia (...) Si alguno de ellos procede a las acusaciones que me estás haciendo yo voy a pedir licencia para que procedan y si no proceden, tú renuncias a este programa.”

El periodista respondió que no piensa renunciar a su programa por el diputado, reiterando sus acusaciones por tráfico de influencias en el caso de Alexa Parra contra su papá Héctor Parra, quien fue vinculado a proceso.

“¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? que tú seas un tranza, que hayas hecho tráfico de influencias (…) Yo no voy a renunciar a mi programa y menos por ti”, dijo.

Leer más: Vicente Fernández Jr. reaparece enojado para advertir que demandará a quienes lo han difamado

Entre muchos otros temas, recapitulando otras acusaciones que Gustavo Adolfo Infante hizo a Sergio Mayer, como sus presuntos vínculos con grupos delictivos, destacaron los señalamientos por presuntamente cobrar por las regalías de la música del fallecido José José en YouTube.

“Eres un manipulador de la información, tú has dicho que hablaste con Monique y que te dijo que había un contrato de confidencialidad, lo cual es una mentira y te reté a demostrarlo”, agregó Mayer. “Eres un mezquino y mentiroso, vengo a poner a dar mis puntos. El señor me ha acusado de lavado de dinero, de tráfico de influencias”.

“A mi programa no vienes a señalarme, se te invitó. A mí no me levantas la voz (…), eres un trácala y un tranza, así como has abusado de tu podercito de diputado”, respondió el periodista.