"Eres un monumento a la belleza", Aleida Núñez luce espectacular con un ajustado vestido cruzado

Luego de celebrar su cumpleaños número 41, la actriz de telenovelas Aleida Núñez compartió en su cuenta de Instagram, una serie de fotografías que han dejado sin aliento a sus miles de seguidores, demostrando el por qué es una de las mujeres más hermosas y sexys de la televisión mexicana; asimismo lució en todo su esplendor su espectacular cuerpazo.

En dichas fotografías la también cantante originaria de Lagos de Moreno, ciudad ubicada en la Región Altos Norte, en el estado de Jalisco, México, modela un ajustado vestido cruzado color rojo con un escote "V", que provocó muchos suspiros.

Con este outfit, Aleida Núñez dejó al descubierto sus tonificadas piernas. Asimismo, mostró esa anatomía de Diosa del Olimpo que posee desde varios ángulos. "Vive y deja vivir", expresó en uno de sus post, invitando a sus seguidores a tener equilibrio, paz mental y energía positiva.

Aleida Núñez espectacular a sus 41 años de edad.

En sus otras publicaciones escribió: "disfruta el camino" y "vivir en presente genera más felicidad".

Los halagos fueron inevitables para Aleida Núñez. No era para menos, ya que en esta sesión de fotos que publicó, luce más hermosas que nunca. "Te ves divina mi amor", "eres un monumento a la belleza ❤❤", "siempre bella", "encanto de mujer", "preciosa, ni siquiera los dioses griegos pudieron haber esculpido en barro tal perfección como la tuya", "la mujer más preciosa del mundo", "preciosa" y muchos más.

Aleida Núñez derrochando belleza y sensualidad.

Por otra parte, Aleida Núñez tiene actualmente una relación amorosa con Bubba Saúl Saulsbury de 51 años de edad, quien es empresario, activista político y millonario petrolero, originario de Odessa, Texas, Estados Unidos.

El empresario en la rama de la construcción e hidrocarburos, es vicepresidente ejecutivo de estrategias de la empresa Saulsbury Industrias, compañía que pertenece a su familia; dicha relación se dio a conocer tras el viaje que realizaron al Medio Oriente para recibir el año nuevo 2022.

En una charla con varios medios de comunicación que asistieron a su fiesta de cumpleaños en un restaurante en la Ciudad de México, Aleida contó que se conocieron en octubre del año pasado y fueron presentados por una amiga que tienen en común.

"Estuvimos en San Miguel de Allende y de ahí la verdad nos llevamos increíble, empezó a visitarme acá en México, es de Texas. De ahí le platiqué, le digo me voy a ir a Asia el fin de año porque tengo contemplado ir a estos lugares y me dice, 'yo también tengo unos días libres ¿por qué no nos vamos juntos?' y de ahí fue donde decidimos irnos y así fue".

Mencionó estar llevando la relación poco a poco: "vamos a ver qué va a ir pasando, obviamente sí se pretende una relación seria".