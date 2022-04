"Eres una interesada": Critican a Mariana González por su relación con Vicente Fernández Jr.

El argumento de los seguidores de la familia Fernández Abarca es que ella sólo está con él por su dinero, ya que no es un hombre "muy agraciado", tampoco de su edad y mucho menos talentoso, pero a estos comentarios la pareja ha hecho caso omiso, disfrutando al máximo de su relación amorosa y presumiéndola por todo lo alto.

Con sólo darse una vuelta por las redes sociales de ambos se puede notar que no han parado de darse una vida de lujos, comprando en las mejores tiendas de marcas de moda de lujo, viajando a los destinos turísticos más destacados del mundo, visitando los lugares de moda y gozando de viajes en jet privado y de más.

Según explican los internautas, es evidente que lo que hay entre ambos no es amor, como presumen en las redes sociales, por lo menos no de parte de ella, pues Vicente Fernández Jr. siempre se ha dejado ver de lo más enamorado de la mujer con la que anhela casarse y formar una familia.

Y es que usuarios de Internet aseguran que Mariana González es una mujer muy interesada y sólo está con Vicente por su dinero , su legado, apellido y fama, por lo que las críticas no han cesado desde hace algún tiempo en sus redes sociales, en donde la sección de comentarios siempre está repleta de duras palabras para su persona, mismas que ella ha preferido ignorar.

México.- Para el amor no hay edad y una prueba de ello es la relación que mantienen Vicente Fernández Jr. y Mariana González , de 58 y 37 años de edad , respectivamente, un noviazgo que ha dado bastante sobre qué hablar y recientemente ha vuelto a ser tema de conversación, esto luego de las lujosas vacaciones que la pareja de tomó por Colombia durante Semana Santa.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.