"Eres una mala mala", Sherlyn responde a fuertes críticas, luego de que su perra mordiera a su hijo

Hace unos días la actriz y cantante mexicana Sherlyn de 35 años de edad, dio a conocer que su perrita Neni había mordido a su hijo André de un año de edad. Usuarios de redes sociales la calificaron como "la peor mamá del mundo". Asimismo manifestaron que debería "dormir" a su mascota, regalarla o no permitir que estén juntos.

"Mi bebé es intenso y qué tendrá que aprender a tratar con más delicadeza a mi perra", expresó Sherlyn. A través de sus redes sociales le llegaron comentarios como "no cuidas a tu hijo", "quieres más a tu perro que al bebé", "eres una mala mamá", "eres irresponsable" y muchos más.

Y si el decir que un niño tiene la capacidad de aprender cosas que un animal no puede, me hace mala mamá, les tengo noticias, soy la peor.

Sherlyn dejó muy en claro que no regalará a Neni, no la sacrificará y tampoco prohibirá que André y su mascota sigan conviviendo. "Las redes sociales nos han dado la posibilidad de opinar sobre temas de los que muchas veces ni siquiera sabemos, nos volvimos autoridad y jueces de la vida de los demás.

La ex esposa del político mexicano Gerardo Islas, manifestó ha hecho muchas cosas por las cuales ha sido criticada, como por ejemplo, el haber elegido ser mamá sin la necesidad de tener un papá para André.

Sherlyn tuvo a su hijo André por inseminación artificial.

Asimismo mencionó que su adorable hijo duerme con ella en su cama, "mientras sea posible quiero tenerlo tan cerca como pueda". No le pone babero, le permite experimentar con la comida, cuando siente que hace frío no lo baña, en ciertas ocasiones le da dulces, no lo deja que llore: "soy de la idea que mientras pueda evitarle cualquier sufrimiento, lo voy a hacer, aunque tenga 40 años".

Sherlyn permite que André ande descalzo, juegan bajo la lluvia, no lo fuerza a dormir temprano cuando no quiere, le dio lactancia un año: "aunque muchos me decían que ya era suficiente, lo dejo comer con la mano cuando así decide. ¿Y saben que? Pienso seguir haciéndolo. ¿Cuándo entendemos que la maternidad es un viaje personal?".

La actriz de telenovelas como "Amores verdaderos", "Fuego en la sangre", "¿Qué le pasa a mi familia?" y muchas más, les hizo saber a sus haters que su hijo André "es un niño feliz, sano, fuerte, seguro" y lo más importante, es un niño "muy amado deseado y cuidado".

Comparto esto porque quiero pensar que todas las que me escribieron todas esas cosas, son mamás perfectas, a las que nunca se le ha caído de la cama su hijo, o nunca se ha raspado una rodilla.

Sherlyn resaltó ser muy feliz con la maternidad que lleva a cabo: "y si mi hijo y yo estamos felices, no veo cuál es la gran preocupación de las que hoy juzgan y opinan cómo si fueran mamás perfectas, las mamás perfectas no existen, solo existimos las mamás que seguimos aprendiendo y si eso me hace una mala mamá, si soy la peor".

Leer más: ¿Qué fue la actriz que hizo a "Lupis" en la película El Barrendero, junto a "Cantinflas"?