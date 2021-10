"Eres una persona inconforme", Marjorie de Sousa manda mensaje a Alicia Machado al meterse en su vida

La actriz venezolana Marjorie de Sousa mandó un claro mensaje a su compatriota Alicia Machado, quien hace unos días arremetió en su contra en el reality show "La casa de los famosos". En una entrevista para el programa "Suelta la sopa", manifestó que la ex Miss Universo guarda resentimiento en su corazón.

¿Qué dijo Alicia Machado sobre Marjorie de Sousa? La también actriz y ex reina de belleza, atacó a Marjorie, por no permitir a su ex pareja sentimental Julián Gil, ver al hijo que tienen en común.

La bajeza más grande que puede cometer una mujer, es querer dañar a un hombre o tener a un hombre a cambio de un hijo, eso es una bajeza.

Ante estas palabras, Marjorie de Sousa le mandó decir a Alicia Machado: "que Dios te bendiga". La villana de la telenovela de Televisa "La Desalmada", comentó que su compatriota necesita muchas bendiciones "porque cuando eres una persona inconforme, una persona que guarda resentimiento en tu corazón es sencillamente porque no estás feliz".

Marjorie de Sousa reiteró que "Dios la bendiga" y le abra todas las puertas que necesita, "para que ella y su familia estén bien".

Por otra parte, la actriz habló sobre la fusión entre su carrera artística y llevar a cabo su maternidad sola: "no está fácil, yo veía a muchas compañeras que les tocaba esto y decía 'wow, ¿cómo pueden hacerlo?', pero ya que estás ahí no sabes de dónde sacas tiempo ni cómo le haces pero lo logras y ha sido muy bonito, agradezco a todas las personas que se han cruzado, y aquí sigo de pie".

¿Qué pasó entre Julián Gil y Marjorie de Sousa?

Luego de su separación, los actores comenzaron una batalla legal con respecto a la manutención y custodia de Matías, el hijo que tuvieron durante su relación amorosa. Al final de cuentas un juez le otorgó la victoria a la actriz Marjorie de Sousa y al galán de telenovelas, lo dejaron sin la patria potestad de su hijo.

Hoy en día Matías Gregorio Gil De Sousa tiene cuatro años de edad y en este tiempo, han sido contadas las veces que Julián Gil ha podido estar con él.

En una entrevista para el matutino "Hoy", el actor comentó: "tampoco es que lo extrañe, porque no puedes extrañar algo que no conoces, alguien con quien no has hecho vínculo, me encantaría extrañarlo".

