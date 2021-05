"Eres una persona que inspira", le dicen a Michelle Rodríguez al mostrar su cuerpo en traje de baño

La actriz y comediante mexicana Michelle Rodríguez publicó en su feed de Instagram una fotografía en traje de baño, que se tomó en una viaje que hizo al puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, México. Sus seguidores le aplaudieron esa seguridad que mostró en dicha imagen, además por el gran mensaje que mandó.

La también conductora de televisión del show "La culpa es de la Malinche", manifestó en su post que hace poco su psicólogo le dijo: "nunca había conocido a alguien que tuviera ganas de hacer tantas cosas", a lo que ella le respondió: "si soy".

A veces me pongo chipil y no quiero nada, a veces quiero que alguien me de respuestas y me solucione las cosas, pero muchas veces quiero hacer millones de cosas, sigo soñando y pensando que todo es posible.