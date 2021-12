México.- Luego de la polémica que se desató en las últimas semanas en torno a la vida privada de la conductora Ingrid Coronado, vuelve a ser duramente criticada por usuarios de Internet, esto tras publicar una fotografía familiar en la que decidió no mostrar a sus hijos.

Resulta que Ingrid celebró el cumpleaños número 23 de su hijo mayor Emiliano, fruto de su amor con el ex Garibaldi Charly López, y lo hizo al lado de sus dos hijos y su mascota, pero llamó mucho la atención de sus seguidores que decidió cubrirles a todos el rostro para que nadie los conociera.

La conductora de TV Azteca evidencia que prefiere mantener la identidad de sus tres hijos en secreto, ya que colocó algunos emojis de animales en sus rostros, esto para que no vieran cómo lucen en la actualidad y los comentarios al respecto no se hicieron esperar.

Tanto fue el enojo entre usuarios de Internet ante la acción de Ingrid Coronado que la sección de comentarios se llenó de malas palabras, regaños e insultos en su contra, en lugar de positivos comentarios en los que felicitaran a su hijo mayor.

"Eres una ridícula": Así arremetieron contra Ingrid Coronado por subir foto con sus hijos censurada

"Eres una ridícula", "Ya ni los famosos de verdad", "Mejor no subas la foto", "Orale, tuvo animalitos", "No le veo el caso de subir fotos con unas líneas de felicitación si al final no vas a dejar que se vean tus hijos", se pudo leer entre los comentarios.

Sin embargo, la conductora decidió enfocarse sólo en lo positivo y en la descripción de la publicación no tuvo más que lindas y emotivas palabras para su hijo mayor, espacio que usó para demostrarle lo orgullosa que se siente de él y de todos sus logros.

Leer más: Revelan emotivo póster de la reunión de Harry Potter; así lucen sus protagonistas 20 años después