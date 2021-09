Eric del Castillo lamenta que Kate del Castillo viva en soledad y le manda un fuerte mensaje

México. Eric del Castillo, padre de la actriz Kate del Castillo, quien graba actualmente La Reina del Sur, tercera temporada, lamenta que su famosa hija se dedique solamente a trabajar y desatienda su vida personal.

Don Eric, gran figura en México desde la Época de Oro del Cine Nacional, puesto que empezó su figura siendo muy joven, en entrevista con Montse y Joe lamenta que su hija solo piense en trabajar.

“Me da tristeza verla sola", refiere el primer actor al opinar sobre la vida personal de Kate, pues en los últimos años únicamente se ha dedicado a su trabajo como actriz y no se datiempo para su vida privada.

Por si fuera poco, lo que más tristeza le da es que por trabajar tanto no tienen oportunidad ni él, ni su esposa, de ver como quisieran a Kate, puesto que todo el tiempo está viajando por distintos países.

“El otro día la regañé un poquito. Le dije: ‘No todo en la vida es la profesión, trabajas tanto que no le das tiempo a tu vida personal. Tienes que cuidarte más no todo es la carrera, carambas. Me da tristeza verla sola”, afirma don Eric en Montse y Joe.

Foto de EFE

Recientemente Kate sorprendió a su familia con una visita relámpago en Ciudad de México, y aunque fue de solo unos tres días, la pasaron genial y en sus redes sociales ella compartió algunas imágenes emotivas.

Kate del Castillo actualmente filma La Reina del Sur, tercera temporada, donde intepreta a Teresa Mendoza, una de las narcotraficantes más famosas de México, y fue en mayo pasado que comenzaron las grabaciones en Colombia y Perú.

Hasta el momento ni Telemundo, ni Netflix han dado a conocer una fecha oficial para el estreno de dicha teleserie, pero se contempla su posible estreno para diciembre próximo, según información en algunos portales de noticias.

Pêpê Rapazote, Isabela Sierra, Humberto Zurita, Kika Édgar, Emmanuel Orenday, Lincoln Palomeque y Alejandro Calva son algunos de los actores que junto con Kate participan en La Reina del Sur, tercera temporada, un proyecto de los más exitosos de Telelmundo.