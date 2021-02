Eric del Castillo no cree en la vacuna contra Covid-19 y comparte qué toma para combatirlo

México. El actor Eric del Castillo, padre de la actriz Kate del Castillo y la periodista Verónica del Castillo, no cree en la vacuna contra el coronavirus Covid-19 y además en entrevista con el programa de televisión De Primera Mano con Gustavo Adolfo Infante comparte qué toma para combatirlo.

Eric del Castillo, considerado un primer actor en México y quien tiene una carrera artística de más de cincuenta años, menciona que toma dióxido de cloro para combatir el Covid-19 y señala que no le preocupan las críticas que le hagan a causa de ello.

Presuntamente la razón por la que Del Castillo consume estas gotas es porquee ha presenciado cómo algunos de sus familiares estaban muy graves a causa del coronavirus y dice que le consta que después de consumir el dióxido de cloro “mejoraron favorablemente”.

Yo no creo en las vacunas, yo estoy tomando dióxido de cloro, aunque me critiquen y digan lo que quieran. He visto a mucha gente, familiares míos a punto de morir que se han tomado dióxido de cloro y se han salvado.”