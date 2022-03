Eric del Castillo pone en su lugar a quienes critican a Kate del Castillo por su orientación sexual

Hace unas semanas la actriz Kate del Castillo asistió a un concierto de la cantante y compositora sinaloense Ana Gabriel, el cual se llevó a cabo en Los Ángeles, California, Estados Unidos, como parte de su gira 2022 "Por amor a ustedes world tour. En una parte del show, la intérprete informó a su público la presencia de la protagonista de la serie "La reina del sur".

Ana Gabriel expresó toda su admiración hacia Kate y a manera de broma, mencionó sus deseos de proponerle matrimonio. "De verdad estoy casi, a punto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajar, te amo, gracias, por venir". La actriz mexicana de 49 años de edad, se mostró muy agradecida con la cantante originaria de Guamúchil, en el estado de Sinaloa, México.

Luego de que se viralizaran estas imágenes de la "propuesta de matrimonio" de Ana Gabriel a Kate del Castillo, usuarios de redes sociales cuestionaron las supuestas preferencias sexuales de las artistas.

En una entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, el actor de cine, teatro y televisión Eric Castillo, defendió a su hija Kate de las personas que la critican por su supuesta orientación sexual.

La ponen ya hasta de lesbiana, ya ni la muelan, a las dos. Por Dios, como si no conociera yo a mi hija, son chismes a todo dar, calientes para el público y para la mala prensa que no respeta a las personas.

En el pasado Verónica y Kate del Castillo, hijas del respetado histrión mexicano de 87 años de edad, han tenido algunas relaciones amorosas y hoy en día, disfrutan de la soltería. En la entrevista antes mencionada, Don Eric esperan que en un futuro no muy lejano, sus hijas encuentren el amor, se casen y formen sus propias familias.

"Yo sería feliz si las viera ya con un esposo bien casadas, que las cuida, que las apapache, no les digo que las mantengan porque ellas tienen la calidad suficiente para mantenerse solas, pero uno quisiera, ya como una persona mayor, adulta, pero respeto también la forma de pensar de ellas".

Leer más: ¿Por qué la actriz Danna Paola decidió no interpretar a Selena Quintanilla en la serie de Netflix?

Sobre la "propuesta de matrimonio" que recibió Kate, Eric del Castillo dijo: "sí me platicaron, bueno, pues ¿cuántos no le han propuesto matrimonio a mis hijas?, pero pues son medias atarantaditas, no han logrado tener una pareja firme, quién sabe".

Asimismo, resaltó que su hija no tiene tiempo de darle importancia a los rumores de su sexualidad, pues en estos momentos, está enfocada en un nuevo proyecto: protagonizará y producirá "A Beautiful Lie", una serie que reinterpreta y trae al mundo contemporáneo la historia de Anna Karenina, de León Tolstói.