Eric del Castillo un actor caballeroso y buen hombre ante todo

Eric del Castillo de 87 años de edad y considerado uno de los grandes actores del Cine de Oro mexicano, no solo es reconocido en el medio del espectáculo por su gran capacidad histriónica, sino por ser un hombre que desde que inicio en dicho mundo, nunca ha perdido los pies del suelo, pues para él, la humildad siempre será la clave del éxito, además de ser un caballero.

Originario de Guanajuato, Eric del Castillo siempre ha tenido buenas referencias por parte de colegas del medio de la farándula y periodistas, quienes siempre se expresan de la mejor manera del actor, pues jamás ha estado envuelto en algún escándalo, pero cuado lo hace siempre da la cara como todo un hombre, algo por lo cual ha sido admirado desde hace años.

El matrimonio de Eric del Castillo es el claro ejemplo de que el histrión es una gran persona, ya que siempre lo ha mantenido intacto y sin ningún tipo de escándalo, convirtiéndolo en una de las familias más unidas del medio, ya que siempre ha visto por su familia en todos los aspectos, incluso cuando su hija Kate del Castillo estuvo en problemas con la ley hace un par de años.

Por si fuera poco, en redes sociales es muy común que los internautas siempre elogien a Eric del Castillo a quien considera todo un tipazo, además de ser un hombre muy atento con quienes lo rodean, es por eso que todo mundo quiere al respetado actor.

"Don Eric del castillo un excelente actor con una trayectoria..... hablar de su vida no nos alcanzarían tres programas....", "Sigue siendo un galán este señor!! Un tipo a todo dar , caballero, decente y buen actor", "Mis respetos para este primer actor , lastima que siempre le tengan que mencionar a la hija el no necesita eso", le escriben a Eric del Castillo en redes.

Aunque Eric del Castillo es un hombre de respeto, en una ocasión, confesó que en el pasado fue un hombre mujeriego, algo que lo pudo desubicar un poco cuando empezaba su carrera como actor, pero con el paso del tiempo, encontró a la mujer indicada se trató de su primer esposa con quien procreó a su hijo Ponciano del Castillo.

Pues sí fui mujeriego un tiempo, entonces yo sentí que me estaba portando mal y me fui a meter al seminario ahí unos días para que se me saliera el chamuco y le pedía yo a diosito que me diera a conocer una mujer para casarme, pues me encontré a mi primer esposa, dijo Eric del Castillo en una entrevista.