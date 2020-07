Erick Sandoval goza de una trayectoria entre el canto y la actuación

Durante casi ya 10 años la vida de Erick Sandoval ha estado envuelta de dos de sus grandes pasiones: la música y la actuación. Originario de Mexicali, Baja California, es una persona entregada a cada proyecto que realiza, y si en un determinado momento tiene que empezar desde cero, lo llevará a cabo siempre con sus metas muy claras.

Hace unas semanas se estrenó por fin en la televisión mexicana "La Bandida", producida por Sony Pictures Television y Teleset para TV Azteca, protagonizada por Sandra Echeverría. Se trata de una historia de época que narra la historia de un personaje que existió en la vida real, Graciela Olmos, mejor conocida como Marina Ahedo, "La Bandida", que fue muy conocida después de la Revolución Mexicana. "Dicen que cuando las cosas te tocan aunque te quites y cuando no aunque te pongas, creo que eso nos pasó con La Bandida". expresó Erick Sandoval en una amena charla con EL DEBATE.

"La Bandida" fue grabada hace dos años, y tras terminar las filmaciones, por una serie de cosas en la televisora su estreno se llevó a cabo en una plataforma de streaming, "recibimos buenos comentarios, pero no era lo mismo que estrenarla aquí en México para toda nuestra gente, creo que el momento perfecto llegó sobre esta cuarentena, donde la gente tiene ganas de justicia, tiene ganas de que nos vaya bien como pueblo y de que nos organicemos todos, y justo entra la Revolución con La Bandida, vino a caer como anillo al dedo para todo nuestro público, de que se sientan orgullosos de ser mexicanos y quieren ver a su país salir adelante".

Foto: cortesía

En este proyecto el actor interpreta a Antonio, quien deja sus estudios para ser sacerdote y formar parte de la Revolución, "mi personaje realmente no es un revolucionario, pero está dispuesto a dejar la vida por su país, por la mujer de la cual se enamora, la famosísima Adela Belarde, la famosa Adelita, mano derecha de 'La Bandida' en aquellos entonces, las mujeres son quienes tienen el mando en esta serie, creo que por el momento que estamos viviendo algo así de diferente, puede impactar bastante bien".

Erick Sandoval posee una fascinante trayectoria artística que le ha dejado:

Crecimiento como persona, crecimiento en la educación de ver a mi futuro, de invertir en activos, cosas que no imaginaba cuando era un chavito de 20 años en Mexicali, me ha dejado bastante madurez esta carrera.

Hace unos años formó parte de la agrupación Límite, que en el momento cuando él era uno de sus vocalistas, se llama LMT tras la salida de Alicia Villarreal. "Entré a cantar yo con otra chava, grabé con ellos dos discos, después de tres temporadas con ellos les dije: 'esto no es para mí', ellos lo entendieron".

Posteriormente el cantante participó en el reality musical La Academia, novena generación, donde fue el gran ganador. Después de filmar "La Bandida" siguió trabajando en el proyecto "MYST My Soundrack", que lleva ya cuatro años, "es un espectáculo único de música esencial, pero ahí no se actúa, solo se canta. Cuando llegué a mi próximo proyecto, donde también tenía que cantar, fue Los Miserables, otro proyecto revolucionario pero ahora en Francia, ahí pude hacer perfecta fusión por primera vez de lo que eran mis dos bases del arte que yo manejo, que es el canto y la actuación; en Los Miserables pude cantar mientras actuaba, hice una fusión de todo lo que sabía hacer, y aprendí a hacerlo, porque el teatro si no llegas con una base, una educación, se nota inmediatamente".

Erick Sandoval aprende gran lección en los tiempos del Coronavirus

Como muchísimas personas, Erick Sandoval tuvo que buscar una manera de subsistir ante la falta de trabajo por la pandemia que aún se vive. El cantante ha estado llevando a cabo desde su casa la venta de burritos de machaca estilo Mexicali. Aunque en un principio le llegó a preocupar el qué dirán los demás, terminó entendiendo que todo trabajo honrado es digno y respetado.

"Después de haber trabajado casi 10 años en música, en actuación, en teatro, la vida está muy difícil por el momento que está viviendo el mundo entero, dije: 'si hay que empezar de cero, hay que empezar desde cero', y que me pongo a hacer unos burritos de machaca estilo Mexicali, eso es lo que estoy haciendo ahorita mientras todo vuelve a la normalidad; ahorita nadie estamos actuando, nadie estamos cantando, entonces dije: 'vamos a darle de comer a la gente'".

No voy a mentir, en un momento me dio un poco de miedo, en los tiempos en que vivimos uno nunca sabe cómo lo va a tomar la gente, tal vez si la gente sabe que ahora yo empecé a vender mis burritos de machaca tal vez piense que ya voy a funcionar en nada de la actuación.

"Y luego pensé: 'que importa lo que piensen, si trabajo en mis cosas y tengo talento puedo rescatar mi carrera en el momento que lo desee, me ha costado mucho llegar hasta acá como para dejar que chismes o cosas así te tumben sin necesidad', entonces venga, vamos a trabajar con todo el gusto del mundo y así me mantengo haciendo algo".

Erick Sandoval está convencido de que esta pandemia dejará a la humanidad muchos valiosos aprendizajes. Hace unas semanas tuvo un pedido grande de burritos, estaba muy contento preparando todo, cuando de pronto se dio cuenta de algo, "no voy a generar ni una tercera parte de lo que ganó en una noche trabajando como cantante y eso no lo valoraba antes, esta pandemia a muchos nos va a poner de rodillas para entender la vida, ser humildes, tener empatía, eso es lo mejor que nos puede dejar, bajarle a las revoluciones en la calle y entender que todos tenemos un mundo en nuestra cabeza".

En cuanto a su música, recientemente lanzó su nuevo sencillo titulado "Lo que calla tu cama", de la autoría de Gera de Mara, un amigo de su natal Mexicali. "El mismo chavo que la escribió está tocando el acordeón, está tocando el bajo sexto y el me dirigió, dirigió a todos los músicos, es un chavo de 18 años, confiemos en la juventud".

Con la mejor de las vibras y el mejor de los optimismos, Erick expresó al final de esta charla:

Ya cuando las cosas vuelvan a la normalidad, volvemos al teatro, volvemos a los shows y que sea lo que Dios quiera.

Foto: cortesía

