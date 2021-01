Érick Sisco, exintegrante de Enamorándonos, es detenido en posesión de drogas

México. Fue detenido en posesión de drogas un exintegrante del reality show mexicano Enamorándonos, se informa en distintos portales de noticias; su nombre es Érick Sisco y participó como flechado en dicha emisión. Llevaba tres bolsas de marihuana y también varios cheques de la cuenta bancaria de una mujer.

Érick Sisco es venezolano y reportan que también llevaba en su automóvil al menos 40 bolsas de droga. Trasciende también que no pudo comprobar la procedencia de dichos cheques y las autoridades no pudieron imputarle algún cargo porque la mujer no realizó una denuncia en su contra.