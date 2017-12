Erik Estrada, así recuerda a sus "Dos mujeres, un camino"

"Dos mujeres, un camino" fue una telenovela mexicana que en los años 90 se convirtió en un éxito. La produjo Emilio Larrosa y fue protagonizada por Erik Estrada, Laura León y Bibi Gaytán.

Dicha producción los hizo famosos, y todas las tardes, durante meses, mantuvo atento al público televidente desde que comenzó y hasta su último capítulo.

El programa ‘La Sopa’ encontró al actor desaparecido Erik Estrada, y lo entrevistaron; le hicieron recordar "viejos tiempos", cuando hacía telenovelas mexicanas.

Erik interpretó en "Dos mujeres, un camino" a "Johnny", quien estaba casado con el personaje que hacía Laura León, y como era trailero, un día conoce a "Tania" (Bibi Gaytán); ambos se enamoran y viven una historia prohibida que tiene un final trágico.

Por: El Universal

El cantante mexicano José José, recientemente recuperado de un cáncer de páncreas, asegura que decidió contar su vida sin tapujos en una serie de televisión biográfica para educar sobre el devastador efecto del consumo de alcohol que causó la muerte de su padre y su primer representante.

En entrevista, el llamado "príncipe de la canción" dice que la principal razón para abrirse a los guionistas de la serie fue la posibilidad de mostrar "todas las vivencias" de su vida para así "prevenir a los jóvenes sobre los efectos del alcohol y las drogas".

La serie, que aún no tiene fecha de estreno, ha sido producida en México por la cadena Telemundo bajo su directa supervisión.

"Han sido fieles a mis historias", asegura el cantante, que reconoce que ha sido un trago agridulce, pues su "vida, como la de todos, no ha sido un camino de rosas".

Pero dice que si algún joven aprende la lección y se aleja del alcohol y las drogas da por bueno el dolor que le han causado algunos recuerdos.

"Las cosas han cambiado mucho y me preocupa. En mis tiempos no sabíamos que esto era mortal. Ahora lo saben y lo siguen haciendo por experimentar", lamenta.

Su mejor recuerdo, "el nacimiento de sus hijos". El peor no fue el ser diagnosticado este año de cáncer ni las traiciones que dice haber sufrido durante su carrera, sino la muerte de su primer representante, Raúl Ortiz.

"No sabíamos que estaba enfermo de alcoholismo. No había alcohólicos anónimos", indicó el artista, de 69 años. "¿Mi padre se hubiera salvado? Yo me salvé porque conocí alcohólicos anónimos, pero yo lo obligué (a Ortiz) a volver a beber para que celebrara conmigo".