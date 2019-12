Erik Rubín reacciona al controvertido mensaje de Andrea Legarreta

Andrea Legarreta compartió hace unos días un mensaje en las stories de su cuenta en Instagram que causó gran polémica. "Querida zorra: él ya tiene mi cariño, se agradece tu prostituismo caritativo, pero no requiere tus servicios, gracias". Ante estas palabras de una de las conductoras estelares del Programa Hoy, muchos de sus seguidores se han preguntando si su esposo Erik Rubín le fue infiel.

Aunque de momento la también actriz no ha comentado el origen de dicho mensaje en sus redes sociales, Erik Rubín fue cuestionado por los medios de comunicación. El integrante de Timbiriche mencionó, "soy el último en enterarme, de pronto de todo se agarran, les gusta hacer chisme, ni enterado estaba, no me había platicado ella, me enfoco en lo mío de pronto suceden cosas que nos platicamos pero esto ni siquiera me lo había platicado".

El músico dejó de lado esos rumores y mejor se enfocó en hablar sobre el próximo lanzamiento musical de su hija Mia.

Estamos produciendo unos temas, desde hace algunos años, ella tiene la inquietud por la música, por estudiar y aprender.

"Ya le habíamos grabado algunas cosas, pero ahora hicimos el experimento de grabar tres canciones y vamos a decidir realmente por cuál camino nos vamos a ir, esperamos sacar algo el próximo año".