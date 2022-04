Erik Rubín rompe el silencio sobre caso Sasha sokol

México.- El actor y cantante mexicano Erik Rubín rompió el silencio sobre el polémico caso Sasha Sokol/Luis de Llano, esto durante un encuentro con los medios de comunicación a un mes desde el comunicado que lanzó la también cantante a través de sus redes sociales.

"Sí lo vi, me da mucha tristeza que esté pasando por esto. Ella es mi hermana y, como ya lo he dicho anteriormente, yo estoy ahí para apoyarle en todo y ya se lo he hecho saber, estoy presente y eso es lo que tengo que decir al respecto", externó el esposo de Andrea Legarreta.

"La amo, por eso, estamos tristes todos porque es una situación triste, ahí estamos para ella", agregó durante la conversación. Cabe destacar que ambos famosos mantienen una gran amistad desde hace años, por lo que se consideran familia.

Cabe recordar que hace un mes, durante el Día Internacional de la Mujer, la cantante Sasha Sokol acusó al productor Luis de Llano de haber abusado de ella cuando apenas era una jovencita menor de edad, desatando una gran polémica en las redes sociales.

Erik Rubín ha externado su apoyo hacia Sasha Sokol, a pesar de que se enteró por un tercero de lo que sucedía, aseguró que él la apoya en todo y que cuenta con él para todo, pues la considera como una hermana.

"Sasha es mi hermana y yo la apoyo en todo. Ella sabe que cuenta conmigo en todo, y sí, ahí estoy para ella. Yo en esa época la verdad es que estaba muy chico. Yo andaba con mi mundo y eso fue algo de lo que me enteré a través de los años, ya más grande. Claro que te toma por sorpresa. Ella no me comentó nada. Es algo que no recuerdo cómo fue que me enteré, pero a mí no me gustaría meterme en más opiniones", compartió Rubín al respecto.

