Érika Buenfil, a esto recurre para verse joven y bella

México. Érika Buenfil, protagonista de melodramas como "Marisol", "Amor en silencio" y "Amores verdaderos", entre muchos más, es de las actrices que nunca en su vida han recurrido a alguna cirugía para verse más joven o lucir más bella.

Érika Buenfil, quien también ha actuado en "La Gata" y "La doble vida de Estela Carrillo", luce un rostro natural, y aunque muchas personas no lo crean, jamás ha recurrido a las cirugías.

Érika Buenfil, de 54 años de edad, revela que su rostro no ha pasado hasta ahora por alguna operación, y esta es el secreto de su belleza:

"Como sano, lucho para estar bien, cuesta trabajo; no me gusta estirarme la cara, me da miedo, me hago uno que otro retoque, pero operaciones no porque me dan miedo", cita en entrevista con "De Primera mano" de Imagen Televisión.