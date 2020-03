Erika Buenfil calla a los haters que la critican por hacer TikTok

Erika Buenfil tiene cerca de 3 millones y medio de seguidores en TikTok, incluso más que Danna Paola, la estrella juvenil con un éxito internacional tras participar en la serie "Élite" de Netflix. La actriz ha causado gran sensación en esta red social, ganándose el título de "Reina del TikTok".

Pero como en todo, habrá personas a las que no les guste lo que hace o que la critiquen por usar esta red social "solo para chavos". En Twitter una usuaria expresó: "siento super feo ver a Erika Buenfil en TikTok". La actriz respondió de la mejor manera:

Pues no me veas y ya.

Erika Buenfil no ocupó decir nada más para poner en su lugar no solo a esta persona, sino a todas aquellas que la critican por simplemente divertirse en TikTok.

Anteriormente en una entrevista con Las Estrellas, la actriz de 56 años de edad comentó sobre el furor que ha causado en esta red social. "Estoy llegando a otro público, que es lo más importante en este caso, estoy acercándome a generaciones que tal vez saben quién soy pero no conocen mi trabajo y ese no es mi trabajo, verdad. Pero me están conociendo y van a decir '¿quién es?', claro que tengo muchos fans y seguidores por mi carrera, había que actualizarse de alguna manera y sin querer sucedió...que no te pena el qué dirán, perderle el miedo al jugar, no importa la edad, es una manera de escapar de tanta cosa que escuchamos".

A veces no me quiero saturar de tantos pensamientos negativos y de alguna manera me acerco a la gente así.

