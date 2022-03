Érika Buenfil causa sensación haciendo el atrevido reto de Anitta en TikTok

Recientemente, la madre de José Eduardo Derbez incursionó en TikTok y se volvió la sensación, acumulando bastantes reproducciones en muy poco tiempo y haciendo que todos hablen sobre ella. Muchos aseguran que destronará a Érika Buenfil, sin embargo, muchos aseguran que no lo logrará, pues la actriz está en grandes ligas.

Aunque a Érika Buenfil no le fue como esperaba, pues cuando se tiró al suelo para hacerlo terminó "lastimándose" la espalda, evidentemente en broma, lo que hizo que todos llenaran su sección de comentarios de chistes, reacciones y todo tipo de palabras graciosas.

La conocida en redes sociales como la Reina de TikTok hizo reír a carcajadas luego de probar hacer el reto 'Envolver' de la brasileña Anitta y no le salió. Dicho reto consiste en hacer pasos muy sensuales en el piso y demostrar que son buenos bailarines.

Un reciente video publicado en TikTok por Érika evidencia lo buena que es para los retos y a pesar de que lo dio todo para seguir uno que está de modo, no todo salió como esperaba, pero las risas de no faltaron, tampoco los comentarios de sus seguidores.

México.- TikTok se ha convertido en la plataforma de videos favorita de todos, un lugar para encontrar contenido muy variado y entretenido. Unos de los favoritos de sus usuarios son sus populares retos y quien no se los pierde por ningún motivo es la actriz mexicana Érika Buenfil .

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.