Érika Buenfil celebra bailando sus 5 millones de seguidores en TikTok

En muy poco tiempo muchos y muchas famosas se han unido a TikTok, llevando a cabo divertidos videos y sumándose a los diversos challenges que surgen en esta red social. Pero quien tiene la corona de TikTok es la hermosa actriz Érika Buenfil, quien a sus 56 años de edad demuestra que para divertirse en aplicaciones como esta, la edad no importa.

Gracias a sus geniales y divertidos videos en TikTok, la acriz ha llegado a los 5 millones de seguidores, refrendando aún más su título como "La reina de TikTok". Para celebrar la actriz baila al ritmo de "Cha cha slide" de Dj Casper, "celebrando 5 000 000, mil gracias, los quiero", expresó Érika Buenfil.

Veamos algunos de los mejores videos de "La reina de TikTok":

¿Qué opina Érika Buenfil del éxito que tiene en TikTok?

Hoy en día los millennials conocen el nombre de Érika Buenfil; gracias a los videos que comenzó a publicar en TikTok, la actriz causó gran sensación entre las nuevas generaciones, quienes la han bautizado como "La reina de TikTok".

Estoy llegando a otro público, que es lo más importante en este caso, estoy acercándome a generaciones que tal vez saben quién soy pero no conocen mi trabajo y ese no es mi trabajo, verdad.

"Pero me están conociendo y van a decir '¿quién es?', claro que tengo muchos fans y seguidores por mi carrera, había que actualizarse de alguna manera y sin querer sucedió...que no te pena el qué dirán, perderle el miedo al jugar, no importa la edad, es una manera de escapar de tanta cosa que escuchamos", comentó Érika Buenfil anteriormente en una entrevista con Las Estrellas.

