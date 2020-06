Érika Buenfil confiensa el motivo por el cual no quiere un novio

Érika Buenfil conquista corazones gracias a su belleza, simpatía, carisma y otras virtudes. ¿Por qué la reina de TikTok no tiene novio?, es la pregunta que se hacen muchos de sus seguidores. En una entrevista para el Programa Hoy la actriz mencionó que pretendientes hay, pero es ella quien pone una barrera al amor.

No tengo ningún novio ni pretendiente formal. Estoy bien, contenta y tranquila, a ver si saliendo de la cuarentena consigo a alguien.

"Yo no he querido tener novio, no termino de dar el paso. Me la mantengo cerrada en mi vida, trabajo y en mi casa, no le doy pie al amor, no es que sea exigente, es que ni volteo a ver al amor", confesó Érika Buenfil.

Al ser cuestionada sobre por quién daría la vida, la reina de TikTok comentó que nunca se ha enamorado al grado de dar la vda por alguien, "pero por mi hijo daría hasta mi corazón para que él viviera, él es el amor más grande de mi vida".

Por otra parte, hace unos días Horacio Villalobos se refirió a Érika Buenfil como "patética", ante la gran relevancia que ha conseguido gracias a sus videos en TikTok. La actriz es una de las celebridades con mayor éxito en esta popular red social, donde tiene más de 7.5 millones de seguidores. En su programa de radio Farándula 40 dijo:

Érika Buenfil por fin después de 50 años de actuación, que nunca actuó, está triunfando en algo. Encontró su vocación.

Según Horacio Villalobos, Érika Buenfil más que graciosa se ve patética en sus videos en TikTok: "ya faltaba más que lo hiciera mal, es que yo creo que Érika Buenfil más que graciosa nos hace reír porque es un poco patetica".

Érika Buenfil no ha respondido de momento a los comentarios de Horacio Villalobos.

