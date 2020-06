Érika Buenfil confiesa por qué no quiso tener más hijos

México. La actriz Érika Buenfil, originaria de Monterrey, Nuevo León, México, madre de un adolescente de 15 años de edad, de nombre Nicolás, dice que se quedó con las ganas de poder ser madre por segunda vez y tener una niña.

Érika Buenfil, quien participa actualmente en la telenovela Te doy la vida, al lado de otros actores como Omar Fierro y Jorge Salinas y se transmite por Las Estrellas, recuerda en entrevista con el programa Hoy cómo vivió su primer y único embarazo y revela por qué no quiso ser madre por segunda ocasión.

Érika tuvo hace 15 años un hijo, producto de su relación con Ernesto Zedillo Jr., quien no se quiso hacer cargo del bebé y por lo que tuvo que sacarlo adelante como madre soltera.

Qué bueno que lo tuve, porque si no sí se me hubiera pasado el tiempo y a lo mejor sí me hubiera arrepentido de no haberlo tenido. Yo quería ser mamá a fuerza”, cuenta Buenfil.