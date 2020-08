Érika Buenfil cuenta cómo reaccionó su hijo Nicolás ante la polémica con Pepillo Origel y Martha Figueroa

Érika Buenfil "explotó" en contra de Juan José Origel y Martha Figueroa tras hablar de su hijo Nicolás. La llamada "Reina de TikTok" divierte a sus millones de followers con sus videos en esta red social, pero cuando se trata de defender a su único hijo, los hace con uñas y dientes como coloquialmente se dice.

Martha Figueroa comentó hace unas semanas en el programa "Con Permiso" que conduce junto a Juan José Origiel, que los videos que Érika Buenfil hacía en TikTok estaban dirigidos por su hijo "el Zedillito", haciendo referencia a que Nicolás es hijo de Ernesto Zedillo Jr., hijo del ex Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León. En una entrevista con Fernanda Familiar, la actriz dijo al respecto: "Nicolás se llama Nicolás Buenfil, punto, Nicolás no es gente del medio y no es para que esta señora hable de él despectivamente, eso fue lo que a mí me dolió porque me ha costado un chingo sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen, ni él ni nadie, por eso lo traigo en el gaznate".

Aunque fue Martha Figueroa quien hizo ese comentario, Pepillo Origel también pagó los platos rotos. "No lo voy a perdonar, no tengo nada que perdonar, que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga ni un bistec, porque no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil, porque es mío y porque soy una chingona y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni donde vivo".

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Érika Buenfil manifestó que a ella la pueden criticar por lo que sea, pero no permite que hablen de su hijo Nicolás. Asimismo justificó sus declaraciones en la entrevista vía streaming con Fernanda Familiar: "de pronto uno es hormonal, uno es mujer y hay fibras delicadas, no es con ningún afán de crecer esta polémica, yo no había hecho ninguna declaración al respecto, pero yo creo que si los artistas de pronto somos tan frágiles de que todos puedan comentar sobre nosotros, lo entiendo".

Pero cuando ya traspasan cosas y tocan temas delicados, ya con la familia, resulta que Nicolás también es una adolescente de 15 años, también lo ve, también lo lee y sus compañeros también.

Érika Buenfil manifestó que la paternidad de su hijo Nicolás Buenfil "son temas ya muy hablados como para seguirle 'machacándole' con el molcajete a lo mismo, ya saben todos mi historia, pero tampoco se trata de burlarse de ello y que traspase a mi hijo...por eso se enoja uno, por eso dice las cosas que uno dice, simplemente para defender la poquita privacidad que puede tener, la única privacidad y el único tema del que yo no hablo mucho o que ya se habló, fue mi hijo".

¿Cómo reaccionó el hijo de Érika Buenfil ante la polémica con Pepillo Origel? La actriz contó a los medios de comunicación que su primogénito tomó todo esto de la mejor manera, muy al estilo de un adolescente de 15 años. "Ayer me estaba comentando que en muchos lugares lo estaban mencionando y dijo: '¡woaw mamá!', no dijo nada, le sorprendió, lo agradeció y me dijo en su idioma: 'mamá es que ya eres influencer, cuando atacan a los influencers, los otros lo defienden'".

Sobre su relación con el conductor de televisión Juan José Origel aseguró que "simplemente fría, la relación se enfrió, si me enojé en ese momento, me molesta, me lastima, no creo que volveremos a ser grandes amigos, nunca he sido muy amiga de Martha, pero allá ellos, su carrera y yo la mía".

Por su parte Pepillo Origel rompió el silencio ante el escándalo con Érika Buenfil a través de un video que publicó en sus redes sociales; contó que no puede comunicarse directamente con la actriz porque lo tiene bloqueado. "Pero aquí de frente le voy a decir a la señora Érika Buenfil, Erika, si me demuestras, me compruebas que yo haya hablado una palabra, una de tu hijo, una, bien o mal o lo que tú quieras, si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión entonces acepto las ofensas que me has dicho, porque tus seguidores ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros".

Todos los días estoy recibiendo amenazas y porquería de parte de la gente que me echaste encima. Por mi madre santa que está en el cielo, juro que nunca he hablado del hijo de Érika Buenfil, jamás, ni lo conozco ni tendría por qué hablar mal de él.

En su cuenta de Twitter Érika Buenfil publicó este mensaje, ante el video de Pepillo Origel: "pido paz y amor. Bendiciones, que todo ésto termine, ya por mi ya paso todo, por favor. Cada quien su vida y sus carreras, en tiempos tan delicados. Besos con cariño a todos".

