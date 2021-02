Érika Buenfil defiende a su hijo por usar vestido: "soy súper abierta y no tengo ningún problema"

Hace unos días Érika Buenfil compartió un video en sus redes sociales, donde muestra la genial relación que tiene con su hijo Nicolás Buenfil, fruto de la relación que tuvo con Ernesto Zedillo Velasco, hijo del ex Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León. Aunque la mayoría de los comentarios por el video que publicó fueron positivos, no pudieron faltar algunas personas que criticaron a su único hijo por usar un vestido.

En el video mención la llamada "Reina de TikTok" y su hijo Nicolás, hacen una divertida parodia con la canción de la década de los 90's "Rica y apretadita", un tema del intérprete de reggae El General junto con Anayka. Para este video que grabaron madre e hijo, el joven usando un vestido le "reclama" a la actriz de telenovelas (caracterizada como hombre): "no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para mmm".

"Que padre que tu hijo te siga la corriente", "jajaja me encanta esa confianza entre madre e hijo", "de esto se trata la vida ❤️", "lo ame, me encanta la relación que tienen madre e hijo", "que mejor compañía para ti, que vivan las alegrías", "me encanta lo mucho que se divierten y la buena relación que se ve, Dios los bendiga", "me hiciste la tarde mi bella, saludos desde Panamá, la mejor actriz de México", son algunos de los comentarios que recibieron Érika Buenfil y su hijo Nicolás.

Pero no pudieron faltar algunas críticas hacia su hijo por usar vestido y algunos comentarios como estos, "no gusta que se vista de mujer es guapo", "para nada me gustó, pobre muchacho vestido de mujer, se ve que le da pena".

Ante esto la actriz protagonista de varios melodramas como "Amores verdaderos", salió en defensa de su amado hijo. En una reciente entrevista para el programa "Hoy", comentó que si alguien sabía lo que tenía de hijo, era ella. "Aparte no tendría problemas de ningún tipo, de cualquier tipo de situación, pero se disfrazó porque esa era la intención, tengo muchos compañeros actores que también se disfrazan y el TikTok es para eso, para disfrazarse, para jugar, para reírse y mi hijo lo estaba haciendo… ¿y qué?, o sea, yo estaba muerta de risa".

Incluso algunas personas en redes sociales hicieron referencia a las preferencias sexuales que el hijo de Érika Buenfil tendría:

Mi hijo es tan incluyente en todos los aspectos que no nos cuesta ningún trabajo, a mi tampoco me cuesta ningún trabajo por mi carrera, por mi vida, por mi forma de pensar, yo soy súper abierta y no tengo ningún problema.

Luego de estar un poco ausente de las telenovelas mexicanas y tras el segundo aire que tomó su carrera musical tras el éxito que ha tenido como la "Reina de TikTok", Teresa de Jesús Buenfil López (nombre real de la actriz nacida en el 23 de noviembre de 1963 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León), regresó a los melodramas con una participación especial en "La mexicana y el güero", producida por Nicandro Díaz.

En una entrevista para el programa Hoy, la ex novia de Luis Miguel comentó anteriormente: "Con Nicandro yo recuerdo 'Amores Verdaderos', y como le digo: 'además de todo te quiero, te agradezco', él me dio esa telenovela y esa telenovela marcó un momento muy importante en mi carrera".