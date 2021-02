Erika Buenfil en traje de baño y espaldas revienta las redes

Erika Buenfil de 57 años de edad y originaria de Monterrey desató la locura en redes sociales, pues se dejó ver como muchos siempre la han querido ver se trata de un traje de baño el cual se le miraba muy bien a la rubia quien es una de las mujeres más queridas de la pantalla chica desde hace años, pues una larga trayectoria la respalda.

Resulta que Erika Buenfil se fue a la playa con su hijo Nicolás, donde se la pasaron increíble, pero la artista no quiso dejar pasar el momento, es por eso que dejó fotografiar con el joven de espaldas, lo que causó muchos elogios por parte de sus fans, debido a lo bien que se mira la mujer quien como algunos ya lo saben, está arrasando con todo en Tik Tok.

Más de 62 mil likes logró Erika Buenfil en la foto donde se le ve en traje de baño junto a su hijo Nicolás en dirección a la playa, donde ambos se ven bien bronceados, dejando en claro que ellos aprovechan al máximo cuando van a la playa, pues les fascina meterse al más, además de admirar la naturaleza en todo su esplendor.

"Bellos después del amor de Dios el amor más grande es el de una madre", "Oh My God! Que belleza me encanta tu traje de baño! Preciosa", "ella te adoro eres la mejor te quiero mucho cuídate y bendiciones eres una mujer admirable", "La adoro por su fortaleza tu hijo heredado. No necesita más que estudiar", le escribieron a Erika Buenfil en la foto.

Pero eso no es todo, pues una vez más el público reconoció lo buena madre que es Erika Buenfil con su hijo Nicolás, pues es bien sabido en el mundo de la farándula que ella daría la vida por su hijo, pero eso no es todo, pues al parecer el joven podría seguir los mismos pasos que su madre, pues ya ha participado como modelo de algunas marcas.

Regresando con el mundo de Tik Tok, Erika Buenfil como se dijo anteriormente, está arrasando con todo, pues el contenido de sus videos deja a más de uno con la boca abierta, basta con ver un video chusco de la actriz donde las interacciones no se hacen esperar, pues la famosa le mete pasión a cada una de las grabaciones, es por eso que la consideran la reina de Tik Tok.

Erika Buenfil también sigue siendo una mujer muy rentable, pues resulta que desde su gran éxito en Tik Tok varias empresas quieren trabajar con ella desde televisoras, hasta diversas marcas, todos le tienen varios proyectos a la famosa Barbie humana, pues a la famosa siempre la ha caracterizado ese tono de que cabello que ha sido parte de varias historias de amor.

Aunque Erika Buenfil es una mujer muy guapa, muchos desean saber si alguna vez la artista buscará suerte en el terreno amoroso, aunque ella ya estableció que no le interesa para nada conocer aún hombre, pues para ella lo único que importa es su hijo y su carrera, dejando en claro que no está desesperada por amor como muchos piensan.

Erika Buenfil en traje de baño brilló como nunca antes/Instagram

Cabe mencionar que Erika Buenfil como cualquier madre es una fiera a la hora de defender a sus hijos, pues en una ocasión ella se le fue con todo a Juan José Origel y Martha Figueroa por reírse de un apodo que le pusieron al joven Nicolás, lo que desató una guerra en la pantalla chica el año pasado.

