Érika Buenfil explota en contra de Pepillo Origel: "que cuide el hocico antes de hablar"

Hace unos meses Pepillo Origel se burló de Érika Buenfil por los videos que hacía para TikTok: "ya me tienen hasta...ya es mucha payasada", expresó en el programa que tiene en Unicable. En una reciente entrevista vía streaming con Fernanda Familiar, la actriz contó que no le importó que Juan José Origel y Martha Figueroa hablarán de ella, pero lo que realmente le molestó fue que hicieron unos comentarios de su hijo Nicolás Buenfil.

Martha Figueroa comentó en aquella ocasión que los videos que Érika Buenfil hacía en TikTok, estaban dirigidos por su hijo "el Zedillito", haciendo referencia a que el joven es hijo de Ernesto Zedillo Jr., hijo del ex Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León. Ante este comentario la actriz manifestó molesta y entre lágrimas: "Nicolás se llama Nicolás Buenfil, punto, Nicolás no es gente del medio y no es para que esta señora hable de él despectivamente, eso fue lo que a mí me dolió porque me ha costado un chingo sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen, ni él ni nadie, por eso lo traigo en el gaznate".

No lo voy a perdonar, no tengo nada que perdonar, que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga ni un bistec, porque no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil, porque es mío y porque soy una chingona y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni donde vivo.

Érika Buenfil defiende a su hijo Nicolás. Foto: Instagram @erikabuenfil50

Érika Buenfil agregó: "y si yo hice TikTok e hice el ridículo es mi problema, no de ellos; no los ofendí nunca y no los voy a perdonar, búrlate, que si estoy gorda o flaca, a eso estoy expuesta, yo misma me burlo de mí, pero por qué tenían que tocar tantos puntos, me sigue doliendo porque yo creía que era mi amigo".

Ernesto Zedillo Jr., hijo del ex Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León, nunca ha aceptado a Nicolás Buenfil como su hijo. Anteriormente en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Érika Buenfil contó que en una ocasión su hijo Nicólas le preguntó si había nacido por una casualidad. "El otro día comiendo me empezó a cuestionar y le dije lo que sucedió y cómo fue, y entonces decía, ¿de veras mamá soy producto de una casualidad?".

'¿Soy un producto de una equivocación?', él estaba muy preocupado por no saber y le causaba un poco de gracia, pero lo tomó muy tranquilo.

Su hijo siempre ha sabido que su papá es Ernesto Zedillo Jr. y hasta el día de hoy, no ha sentido un gran interés por conocerlo. "Ahorita creo que ni le intereso yo, su vida son sus amigos, sus juegos y su escuela, le intereso porque le convengo, me dice 'cómprame, llévame, paséame y dame permisos', (para eso) sí le intereso. Lo entiende tan bien, que las veces que (su papá) pudiera haber aparecido hace años y desaparecido, le quedó claro que no estaba, entonces nunca lo vio".

Por otra parte, en febrero pasado la actriz estuvo en el programa La Saga de Adela Micha, donde contó el motivo del por qué decidió no pedirle manutención a Ernesto Zedillo Jr. "No se ha hecho cargo de ninguno de sus gastos ni tampoco se ha ofrecido en hacerlo". Adela le dijo a Érika que le había faltado astucia, a lo que ella respondió de inmediato: "me dio miedo".

