Erika Buenfil graba Tik Tok celosa de su hijo adolescente

México.- La actriz de 57 años de edad, Teresa de Jesús Buenfil López, mejor conocida como Erika Buenfil no sabe estar quieta en sus redes sociales, pues gracias a su peculiar humor ha entrado dentro del gusto de millones. Este 20 de enero no fue la excepción, pues su nuevo Tik Tok dio la vuelta a internet rápidamente.

En el video corto se ve acompañada por su hijo Nicolás Buenfil, mostrando que el talento frente a las cámaras fue herencia de quien protagonizó la telenovela de Televisa "Amores verdaderos" junto a Eduardo Yáñez.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: (Sin sana distancia y con alcohol: Manelyk González de viaje en sitio exótico)

En el material se actúa el contenido de un audio popular en la aplicación y sitio web antes mencionado. En él se habla sobre relaciones amorosas entre jóvenes y la influencia de los padres en ellas.

"Dice mi mamá que si no vas a ser el amor de mi vida que no me estés ilusionando. Dice mi mamá", se escucha decir al adolescente justo antes de que Erika Buenfil se acerque tras salir de una puerta ubicada justo detrás.

Mientras se posicionó en cuadro hizo caras diversas siguiendo el tema del video, mostrando sus cualidades como actriz a sus 57 años de edad. La muestra clara de que para el talento no importan los años.

La nacida en Nuevo León, México, porta un elegante atuendo conformado por un pantalón color azul obscuro, una blusa del mismo color, pero con blanco, un saco de la misma tonalidad mencionada y unos botines altos en negro.

Leer más: (¡En el paraíso! Kendall Jenner disfruta de vacaciones en México, y enciende con su traje de baño)

La publicación fue todo un éxito en redes sociales, pues en algunas horas ya casi alcanza los dos mil comentarios, una cifra que realmente muy pocos influencers logran, y menos en esa cantidad de tiempo.

En el apartado de los me gusta o likes, que en esa aplicación o sitio web son "corazones", los casi 89 mil que lleva hasta este instante son señal de que es una de las personalidades con más popularidad cuando de internet se trata.