Érika Buenfil hace reguetón con la escoba para Tik Tok

Érika Buenfil la vuelve a quebrar en redes sociales, ya que se puso bailar reguetón de manera coqueta para divertir a sus fans en Tik Tok, pues como algunos saben la actriz se ha convertido en la reina de la aplicación debido a su manera tan intrépida para actuar en los videos, por lo que esta vez no fue la excepción pues volvió a causar asombro.

En la grabación se puede ver a la primera actriz con ropa muy cómoda y limpiando su casa, pero lo hizo al ritmo de la canción Ahora Todo Cambió el nuevo hit que se está convirtiendo en challenge para Tik Tok, pero Érika Buenfil quiso hacer el video a su estilo, pues algo que le gusta a ella es hacer los videos a su manera.

Mientras tanto los fans lanzaron todo tipo de comentarios para Érika Buenfil desde muy buenos hasta malos, ya que la actriz al igual que otros famosos tiene haters en redes sociales, y es que muchos le han dicho que se ve un poco grande para realizar este tipo de videos.

"Es impresionante cómo siendo ella misma es completamente perfecta", "Mujer, dueña de todo el polvo! Hablamos así aquí en Brasil cuando las mujeres son increíbles. Deja que los brasileños te descubran, no habrá paz", "Me encanta como te queda el rojo...que tengas un bello día...y bellas piernas...sigue disfrutando tus vacaciones.., te las mereces.., te adoro", "Tan bella realmente nunca me imagine que era tan extrovertida siempre la vi en las novelas en la faceta de seriedad nada que ver en la vida real", le escribieron a Érika Buenfil en Instagram.