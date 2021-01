Érika Buenfil impresiona a sus fans con otro cambio de look y luce como veinteañera

México. La actriz Érika Buenfil, quien desde los años 80 ha protagonizado con éxito telenovelas como Angélica, deslumbra nuevamente en Instagram al mostrar una nueva apariencia física que le va bastante bien y así se lo hacen saber sus seguidores por medio de varios comentarios.

Érika Buenfil, originaria de Monterrey, Nuevo León, México, se olvidó de su melena y ahora aparece con el cabello largo con extensiones y luce tan bella como siempre, pero en esta ocasión llama la atención porque dicho cambio la hace verse de muchos menos años que los que tiene.

Tras mostrar su nuevo look, a Érika le comentan algunos seguidores en Instagram que parece veinteañera. Días atrás se mostró con su pelo en color castaños y de esa manera también sorprendió a sus fans, pero ahora la vuelve a hacer y demuestra que no le tiene temor alguno a los cambios, mientras sean para mejorar.

¡Impresionante!", "hermosa señora", "te amamos", "me encanta tu cambio, mi reina", "¡guapísima!", "te adoro", "la mejor", "Wowwww súper este look te va de maravilla", son algunos de los comentarios que escriben a Érika sus fans, tras ver su nuevo look.