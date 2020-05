Érika Buenfil, la Reina de TikTok, cuenta detalles de su romance con Luis Miguel

Érika Buenfil contó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, que conoció a Luis Miguel en un concierto en la ciudad de Monterrey hace ya más de 15 años, show al que asistió acompañada de su mamá, aunque confesó que no era del todo fanática del intérprete. "No me quería quedar sin ver a Luis Miguel, era muy curioso, sí sabía del impacto y lo que era Luis Miguel, pero hasta ahí".

La hoy Reina de TikTok, relató que en el concierto de "El Sol" reconoció a uno de los músicos que estaba en el escenario y lo saludó, pero Luis Miguel pensó que le hablaba a él, "no me había dado cuenta que él me había visto en el escenario cuando yo hice este movimiento (levantando la mano para saludar), pero para saludar al músico".

Tal parece que Luis Miguel quedó flechado con la belleza y simpatía de Érika Buenfil desde ese día. El cantante no se quedó de brazos cruzados y pidió a su equipo de trabajo que consiguiera el número de teléfono de esa bella chica que lo había "saludado en el concierto". Al principio la actriz pensó que se trataba de una broma. "Me vuelve a sonar el teléfono y me dicen que era de parte de él para invitarme a cenar, y dije: 'ya Toño por favor', porque mi hermano es muy bromista, 'y no voy a ir, no estén jodiendo'".

Vuelve a sonar el teléfono y canta (Luis Miguel) 'amor, amor, amor'.

Al día de hoy, Érika Buenfil dice sobre aquel fugaz romance con Luis Miguel:

Finalmente hago mi vida, también él y sé que algún día lo encontraré y me va a saludar con mucho cariño y yo a él, ya estamos señores.

