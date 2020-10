Erika Buenfil la mujer que sabe vestir bien sin caer en lo vulgar

Erika Buenfil de 56 años una de las actrices más bellas de la pantalla chica siempre se ha caracterizado por el buen vestir que tiene, ya que lejos de usar vestidos arriba de la rodilla o ajustados outfits, ella prefiere verse coqueta a su modo, se trata de diseños casuales con los cuales se ve guapísima la mujer originaria de Monterrey.

Y es que Erika Buenfil es de las mujeres que jamás caería en lo vulgar, puesto que cuida mucho ese aspecto, no porque ya sea una mujer grande o el haberse convertido en madre, sino por qué ese es su estilo, lo cual el cual le va de maravilla e incluso sus fans se lo hacen saber cada que pública, fotos, donde aparece de lo más guapa.

Los pantalones de vestir en diversos colores, o los trajes sastre se le ve ven de maravilla y es que en los últimos proyectos que ha realizado, aparece como una mujer de la alta sociedad, donde los diseños que le ponen van de acuerdo con su personaje, además su ya famosa cabellera rubia, le da un plus a sus papeles, donde se ve aún mejor.

Otra de las cosas que llaman la atención de Erika Buenfil es la forma de maquillarse, pues al igual que su ropa no le gusta cargarse mucho, debido a que su rostro es muy bonito, por lo que no necesita demasiado maquillaje para lucir su radiante piel, además de sus ojos los cuales proyectan una mirada tierna.

Muchos pensarían que Erika Buenfil tampoco usa ropa un poco más audaz por no tener el físico de una veinteañera, pero la realidad es que la actriz se mantiene con tremendo cuerpazo, ya que tiene fotos en traje de baño, donde luce sus maravillosos encantos, con los cuales enamoraría a quien sea.

Erika Buenfil también ha dejado en claro que prefiere que la ataquen por los videos de Tik Tok que hace, antes de su manera de vestir, pues ella misma lo ha dicho, ya que cuando comenzó a triunfar en Tik Tok, muchos de sus fans se empezaron a burlar de ella, incluso otros famosos, pero ella lejos de preocuparse siguió adelante y ahora se coronó como dicha reina.

Recordemos que Erika Buenfil tuvo un fuerte problema con el periodista Juan José Origel hace unas semanas, ya que supuestamente hizo un comentario un tanto despectivo para el hijo de Erika Buenfil, por lo que se le fue con todo al periodista.

Mira resulta que sale la nota de lo que hayan dicho, que como digo a mi no me importa, estoy expuesta tengo la piel gruesa, que digan de mi muchas cosas, el tema es que cuando ya tocan a los hijos, tengo un hijo de 15 años que lee, escucha, ve y tiene amigos, y entonces lo único que puedo decir es que con mi hijo no, con los niños no, sobre todo porque somos tan públicos y el se vuelve publico al mismo tiempo y tocar fibras delicadas, de la vida personal ya no más mía, sino que corresponde a la vida de él de su historia de vida, ya lastima y ya hiere y hay que defenderlo y lo voy a defender siempre y ami lo que me lastima fue cuando él me lo comenta, porque hoy en día decimos una cosa y replica mil veces por las redes estamos todos encerrados, no hay notas y de repente suceden cosas así...", dijo Erika Buenfil sobre el problemas hace unas semanas.