Erika Buenfil llena de coraje le ponchó las llantas al carro de su ex novio

Erika Buenfil de 58 años de edad, de nuevo causó polémica y no por un video en Tik Tok, sino por haber revelado que en un ataque de despecho por un ex novio que tuvo cometió un delito, fue el poncharle las llantas del carro en venganza por el desplante sorprendiendo a todos, pues nadie se lo imaginaba.

Y es que muchos piensan que la actriz mexicana es una mujer tranquila, que no le gusta meterse en polémicas, pero cuando estaba joven cometió sus locuras como cualquiera, pero cuando le rompieron su corazón decidió vengarse, por lo que ahora cuenta el anécdota con mucha risa y lo hizo en Netas Divinas.

Yo también ponché llantas, sabía donde estaba, ahi te va tu tía estacionate en el carro de un amigo para que no reconociera mi coche y entonces hay voy a media cuadra con el desarmador, pero ya pasó ya no aplica, y ahi voy ese es su carro tomala a las cuatro y pintate iba con ayuda y en el enojo no mides", dijo Erika Buenfil.

Resulta que la anécdota de la actriz de telenovela resaltó en el nocturno porque estaban hablando de las venganzas si eran buenas o malas y en que momento las han aplicado, cuando Natalia Téllez dijo que es una ocasión ponchó llantas sintiéndose mal por la acción, la rubia de inmediato le dijo que también hizo lo mismo en el pasado, causando la risa del público presente.

Aunque Erika Buenfil no reveló el nombre de su ex confesó que enojada no sabe de donde le sale tanta fuerza e ingenio para hacer lo que hizo, por lo que algunos internautas estuvieron de acuerdo con lo que hizo, mientras otros le dieron tache.

"Bien por la Buenfil!! Ya déjenla en el programa!! Cae bien!", "Que agasajo tener ahí a la Buenfil jajaja", "Amo a la sra Erika", escriben las redes al escuchar la anécdota de Erika Buenfil.

Cabe mencionar que hoy en día la famosa es una mujer soltera que solo se dedica al trabajo y a pasar los mejores momentos de su vida a lado de su hijo Nicolás.