Érika Buenfil manda supuesta indirecta a Ernesto Zedillo Jr, padre de su hijo

Érika Buenfil tuvo hace varios años una relación amorosa con Ernesto Zedillo Jr., hijo del ex Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León. De esa relación la actriz tuvo a su único hijo Nicolás.

En un video que Érika Buenfil compartió en su cuenta de TikTok, supuestamente estaba mandando una indirecta al padre de su hijo. En su video "La reina de TikTok" simula esta leyendo el perfil de una persona que conoce, supuestamente una ex pareja. Entre risas la voz en off que utiiza, dice:

Ve su perfil, dice que es una persona educada, no puedo leer, de buen humor, trabajador sin antecedentes penales, dice no soy alcohólico ni drogadicto…eso dice de perfil… ¡ay no puedo más!

Entre los comentarios en su video en TikTok, muchos de sus seguidores comenzaron a especular y/o preguntarle directamente a Érika Buenfil, si se refería a Ernesto Zedillo Jr., padre de su primogénito Nicolás.

Otros aseguraron que se trataba de una indirecta para Pepillo Origel, quien anteriormente arremetió en contra de Érika Buenfil por publicar videos en esta popular red social.

Por otra parte, en febrero pasado la actriz estuvo en el programa La Saga de Adela Micha, donde contó el motivo del por qué decidió no pedirle manutención a Ernesto Zedillo Jr.

No se ha hecho cargo de ninguno de sus gastos ni tampoco se ha ofrecido en hacerlo

El hijo del ex Presidente de México, no ha aceptado a Nicólas como su hijo. La periodista Adela Micha le dijo a Érika Buenfil que le había faltado astucia, a lo que ella respondió de inmediato: "me dio miedo".

Anteriormente en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz comentó que en una ocasión su hijo Nicólas le preguntó si había nacido por una casualidad. "El otro día comiendo me empezó a cuestionar y le dije lo que sucedió y cómo fue, y entonces decía, ¿de veras mamá soy producto de una casualidad?".

¿Soy un producto de una equivocación?', él estaba muy preocupado por no saber y le causaba un poco de gracia, pero lo tomó muy tranquilo.

Su hijo siempre ha sabido que su papá es Ernesto Zedillo Jr. y hasta el día de hoy, no ha sentido un gran interés por conocerlo.

