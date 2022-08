Érika Buenfil narra cómo fue el primer encuentro de su hijo Nicolás, con su papá Ernesto Zedillo Jr.

En una entrevista para el programa de YouTube de la cantante Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, la actriz mexicana Érika Buenfil, conocida por las nuevas generaciones como "La reina de TikTok", dio a conocer que su hijo Nicolás, de 17 años de edad, conoció a su papá, el empresario Ernesto Zedillo Velasco, hijo del ex Presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.

La protagonista de telenovelas sorprendió con esta confesión, pues en varias entrevistas, había manifestado que Ernesto Zedillo Jr., nunca se quiso hacer responsable del hijo que tuvieron, por lo que crio a Nicolás como madre soltera.

¿Cómo se dio el primer encuentro entre Nicolás de Jesús Buenfil y su papá Ernesto Zedillo Jr.? La actriz, de 58 años de edad y originaria de Monterrey, Nuevo León, contó que poco antes del cumpleaños número 17 de su único hijo, su padre lo contactó.

Érika Buenfil estaba con una amiga en un restaurante en la Ciudad de México, cuando recibió una llamada de su hijo, diciéndole que Ernesto Zedillo Jr. se había comunicado con él y quería conocerlo. "Me entra una llamada y me dice: 'mamá, me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa'".

En algún momento, la actriz y el empresario se compartieron números telefónicos, "le habla a su teléfono, iba a ser el cumpleaños y le dije: 'tú pídele, mi hijito, tú pídele algo caro', dizque que le iba a llevar su regalo".

El haber conocido a su progenitor, tuvo un gran impacto en Nicolás, quien con mucha felicidad presumió a sus amigos una foto que se tomaron.

Para él fue como un impacto, se toma una foto y lo primero que hace es presumirla en su escuela, para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse, como plantarse y decir: 'si tengo una persona y existe'.

Te recomendamos leer:

Anteriormente, en una entrevista para el programa "Todo para la mujer", Érika Buenfil señaló que la decisión de conocer o no a su padre, era únicamente de su hijo Nicolás. "Él no tiene ningún delito, él no es una persona mala y si él tiene inquietudes, que las tenga y tiene todo mi permiso y adelante, es un tema ya de él. Lo que él decida, tendrá todo mi apoyo".