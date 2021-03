Érika Buenfil presenta en Tik Tok a su hermana y sorprenden porque son igualitas

México. Érika Buenfil, actriz originaria de Monterrey, Nuevo León, México, y quien también en los años ochenta emprendió una carrera como cantante que después abandonó, sigue arrasando en Tik Tok con videos divertidos y ahora presenta en uno nuevo a su hermana Martha, son muy idénticas, incluso por eso mismo sus fans le dicen que parecen gemelas.

Érika Buenfil, protagonista de inolvidables telenovelas mexicanas como Amor en silencio y Amores verdaderos, cuenta en Tik Tok con más de 11 millones de seguidores de diferentes edades y con frecuencia los sorprende de diferentes maneras, pero ahora presenta a un miembro de su familia y eso les encanta.

Y si. Mi hermana adorada. @marthabuenfil " escribió Érika en el título de su post donde presenta a su hermana y muchos de sus fans se muestran anonadados porque son muy parecidas físicamente. El video ya tiene más de 60 mil Me Gusta y todos los espectadores han quedado boquiabiertos con lo mucho que se parecen ambas.

Leer más: Érika Buenfil defiende a su hijo Nicolás por usar vestido

La famosa actriz se ha mantenido activa en sus redes sociales y no deja de compartir videos donde hace escenas de comedia, coreografías de los bailes más virales y en ocasiones aparece con ella su hijo Nicolás, de hecho en días pasados compartió un video en el que muestra se ambos se llevan de maravilla y aunque recibió buenas críticas, no hubo quien criticó a adolescente por aparecer con un vestido.

Érika y Nicolás en el video de TikTok hacen una divertida parodia con la canción de la década de los 90's "Rica y apretadita", del intérprete de reggae El General junto con Anayka, pero él aparece caracterizado como mujer con un vestido y ella como hombre, sin embargo a algunos de sus fans no les agradó mucho verlos así.

Que padre que tu hijo te siga la corriente", "jajaja me encanta esa confianza entre madre e hijo", "de esto se trata la vida", "lo ame, me encanta la relación que tienen madre e hijo", "que mejor compañía para ti, que vivan las alegrías", "me encanta lo mucho que se divierten y la buena relación que se ve, Dios los bendiga", "no gusta que se vista de mujer es guapo", son algunos de los comentarios que recibieron Érika Buenfil y su hijo Nicolás.